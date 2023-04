Village Granarolo, Baricella, Pgs Ima e Peperoncino volano ai quarti

Si alza il sipario sulla post-season della Promozione, con in palio tre seggi nella serie D: prime 8 di ogni girone ai playoff (scontri a incrocio tra i gironi A-B, C-D ed E-F, con serie al meglio delle tre gare con prima ed eventuale terza in casa della meglio classificata), playout per le squadre dal nono al dodicesimo posto.

Nell’incrocio dei gironi C-D percorso netto e approdo ai quarti per Pgs Ima, Peperoncino, Village Granarolo e Bianconeriba Baricella, che liquidano 2-0 Nazareno Carpi (68-48; 59-76), Cmb Arcoveggio (72-49; 56-65), Diablos Sant’Agata (60-48; 54-65) e Massacramento Kings (78-67 dts; 52-61): vittoria alla bella per Galliera, 2-1 contro Spilamberto (sconfitta 60-52; vittorie 72-50 e 56-59), Navile, 2-1 contro Zola Predosa (vittoria 74-66; sconfitta 79-66; vittoria 65-53) e Castelfranco Emilia, 2-1 contro Spartans Ferrara.

A chiudere il quadro gara-tre fra Cus MoRe e Horizon, appaiate 1-1. Nell’incrocio dei gironi E-F passaggio ai quarti In Fieri San Lazzaro, 2-0 inflitto ai Morciano Eagles (58-50; 59-67 dts), Medicina 2007, 2-1 contro Sunrise Rimini (vittorie 72-64; sconfitta 68-59; vittoria 72-46), Pgs Welcome, 2-1 contro Sporting Club Cattolica (vittoria 73-68; sconfitta 82-80; vittoria 72-67 dts), e Hornets, 2-1 contro Libertas Green Forlì (vittoria 63-58; sconfitta 65-51; vittoria 78-66): ai quarti anche Massa Lombarda (2-0 contro Pianoro), Tiberius Rimini (2-0 contro Virtus Castenaso) e Faenza (2-0 contro Pgs Bellaria).

Già completato il primo turno dei playout. Nell’incrocio C-D salvezza ottenuta per Gallo (2-0 contro Magic Scandiano), Pgs Corticella (2-0 contro Medolla), Vis Ferrara (2-0 contro Carpine) e Faro Consandolo (2-1 contro Fortitudo Crevalcore): al secondo e ultimo turno per mantenere la categoria sarà Scandiano-Medolla e Carpine-Crevalcore. Salve le bolognesi dell’incrocio E-F, con i successi di Sasso Marconi (2-0 contro Santarcangiolese) e Party & Sport Ozzano (2-0 contro Bellaria).