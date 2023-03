Villanova: "Così insegno ai bambini il judo"

di Matteo Alvisi

Campione sul tatami e campione nella vita. Luca Villanova, 25 anni, ottenuta la laurea triennale in Scienze Motorie punta a tornare ad alto livello nel judo senza tralasciare quella che è diventata ormai la sua grande passione. Ovvero insegnare lo stesso judo ai bambini.

A quanti anni ha iniziato a fare judo e cosa le piace di questo sport?

"Ho iniziato a 5 anni vicino alla mia città, Sernaglia della Battaglia, un paesino veneto con poco più di 6.000 abitanti. Da lì non ho più smesso, ho cambiato diverse palestre fino ad arrivare a Bologna alla Dojo Equipe, dove mi alleno ancora oggi e con cui ho messo per la prima volta piede nel circuito internazionale. Grazie al judo ho viaggiato il mondo: sono stato in Georgia, Giappone, Moldavia e molti altri paesi. Una cosa fantastica di questo sport è proprio questa, non importa da che parte del mondo vieni o chi sei, quando si sale sul tatami siamo tutti uguali e parliamo tutti la stessa lingua, quella del judo".

Qual è il traguardo sportivo più importante finora raggiunto e a cosa mira?

"Nella mia carriera da atleta ho collezionato diversi podi a livello nazionale. Negli ultimi anni, complici pandemia, laurea e lavoro, avevo messo un po’ da parte la sfera agonistica per concentrarmi sull’insegnamento, però ora che le prime due sono andate mi piacerebbe ricominciare a competere a un buon livello, è il momento giusto".

Cosa si prova a vestire la maglia della Nazionale?

"Vestire la ’maglia’ azzurra è un’esperienza unica, nel circuito internazionale si respira un’aria diversa, sei circondato da atleti che vengono da tutto il mondo e sono lì per vincere, in quel caso come quando gioca la Nazionale di calcio non ci sono club che tengano... si è tutti sotto la stessa bandiera e senti che quella scritta Ita sulla schiena pesa ancora di più".

Quando ha iniziato a insegnare ai bambini e perché?

"Ormai è qualche tempo che insegno, è nato inizialmente come una necessità di lavoro. Mia madre mi prende sempre in giro ricordandomi che dicevo sempre che non avrei mai e poi mai insegnato ai bambini, i primi periodi non sono stati semplici poi però mi sono innamorato di questo lavoro, attualmente gestisco dei corsi alla Polisportiva San Mamolo e alla Dojo Equipe Bologna. È gratificante vedere i bambini crescere e migliorare di giorno in giorno, sapere che si è parte della loro crescita è una grande fonte di orgoglio".

Qual è il segreto secondo lei per essere un buon maestro?

"La comunicazione, si hanno di fronte persone con età, necessità e interessi diversi, la chiave sta nel riuscire a trovare il modo per trasmettere la propria passione a ognuna di esse. Nel caso dei bimbi poi è necessario essere un educatore prima che un maestro, ritengo che un bambino debba imparare ma soprattutto divertirsi, diverse età hanno necessità differenti, sta al maestro riuscire a ottenere il risultato cercando di andare in contro alle diverse necessità".