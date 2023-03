Vincere per dare un segnale all’Eurolega

Alessandro

Gallo

Centosessantuno giorni dopo, la Virtus ritrova Monaco. Era il 7 ottobre quando, al PalaDozza, la Virtus rimetteva i piedi nell’Europa che conta. Quell’Eurolega rimasta lontana dal mondo bianconero per 14 anni.

Debutto emozionante, ancorché chiuso con una sconfitta. All’epoca non era pronosticabile, ma il Monaco – squadra solida e ben assemblata – non pareva certo un gruppo che valesse le prime quattro. Invece sul Principato, arrivati alla conquista dell’EuroCup un anno prima dei bianconeri, si sono mossi bene. Così bene, anche dal punto di vista politico che, pur non disponendo di una licenza pluriennale, Monaco pare essere uno dei club tenuto maggiormente in considerazione dai vertici dell’Eurolega.

Cinque mesi dopo, la Virtus ritrova Monaco, questa volta in trasferta. E avrà più di un motivo per stringere i denti e cercare l’impresa. Per restare attaccata al sogno playoff, certamente.

Ma anche per dare un segnale all’Eurolega e ai francesi. La storia e il blasone non sono per tutti: la Virtus ce li ha e, in questa stagione, pur con qualche passo falso, ha dimostrato di valere, sul campo, l’Eurolega. Ha mostrato di poter meritare la riconferma.

Proprio in viaggio la Virtus di Sergio Scariolo ha dimostrato di avere qualcosa di più. Battendo a domicilio sia il Real Madrid sia il Barcellona. Senza dimenticare Milano, Berlino e Villeurbanne.

Anche incerottata – assenze importanti quelle di Ojeleye e Cordinier, che tolgono energia al gruppo – la Virtus ha dimostrato qualcosa.

Ci riproverà oggi. Per regalare un sogno ai propri tifosi. Ma anche per lanciare un messaggio all’Eurolega: la Virtus, nel massimo campionato, non ci sta bene. Ma benissimo.