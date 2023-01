Violenza sessuale, Mendy assolto Ma lo attende un altro processo

LONDRA (Inghilterra)

Il difensore del Manchester City Benjamin Mendy è stato dichiarato non colpevole di sei capi di accusa su presunta violenza sessuale, ma è stato rinviato a giudizio su un settimo capo di imputazione contestato. In seguito alle denunce, presentate da cinque differenti donne su fatti tra il 2018 e il 2021, il terzino francese è rimasto in stato di fermo da agosto fino alla scorsa settimana, quando è stato rilasciato su cauzione. Tutti i verdetti di non colpevolezza sono stati unanimi. Alla lettura della sentenza, il calciatore - scrive il Guardian - si è accasciato al suo posto. I giurati, però, non sono stati in grado di raggiungere l’unanimità su altri due capi di accusa, stupro e tentato stupro: per questo i pubblici ministeri chiederanno un nuovo processo, che avrà luogo il 26 giugno.