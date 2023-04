Virtus, a Valencia una tappa per la wild card

di Massimo Selleri

Nella penultima giornata della regular season di Eurolega questa sera (ore 20.30 diretta Sky Sport) la Virtus sarà ospite di Valencia in una gara tra due squadre che sono tagliate fuori dalla corsa playoff. Il virus dell’influenza continua a serpeggiare nello spogliatoio bianconero e così nella gara di oggi non ci sarà il capitano Marco Belinelli. La sua assenza va a sommarsi a quella di Abass, Isaia Cordinier, Alessandro Pajola e Milos Teodosic per un roster che ancora una volta sarà ridotto ai minimi termini. "Ci prepariamo ad affrontare l’ultima trasferta di Eurolega – spiega coach Sergio Scariolo – un viaggio che ci condurrà in un grande ambiente, contro una squadra molto valida, che ha come noi lottato fino alla fine per raggiungere i playoff e che in alcuni momenti della stagione ha giocato veramente un ottimo basket. Stanno giocando con grande ritmo, con grande utilizzo di tiri da tre punti, molte guardie orientate a muoversi nell’azione e creare vantaggi, ma anche ali molto brave, un gruppo di giocatori spagnoli speciali e un centro dominante come Jasiel Rivero. Un avversario difficile e ancora una volta dovremo provare a fare del nostro meglio tenendo conto della condizione fisica, provare a fare il nostro gioco, provare rotazioni differenti e certamente alcune di queste saranno determinate dal fatto che ci mancano cinque giocatori, ma stiamo anche provando cose nuove che potremo testare e implementare in questa gara". In classifica gli spagnoli hanno una vittoria in più rispetto ai bolognesi e probabilmente i due club saranno in competizione anche per ottenere una wild card che consenta la partecipazione alla massima competizione continentale dato che nessuno dei due è riuscito a ottenerla sul campo. Si tratta di una partita lunga il cui esito arriverà probabilmente a giugno e che terrà in considerazione diversi fattori tra cui il piazzamento finale, per questo la gara di oggi potrebbe avere un significato importante.

"Siamo pronti per questo impegno – dice Nico Mannion – abbiamo avuto un paio di settimane molto lunghe dalle quali penso abbiamo imparato tanto. Ora abbiamo di fronte Valencia: concentriamoci e presentiamoci pronti". La gara di andata si concluse 89-59 in favore della Virtus e tra i bianconeri il miglior realizzatore fu Jordan Mickey e disputò una buona gara anche Iffe Lundberg, due giocatori ora in un momento di difficoltà.