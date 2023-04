Virtus acciaccata e costretta agli straordinari

di Massimo Selleri

Due batoste in Eurolega per la Virtus, una sconfitta in campionato a cui porre rimedio il prima possibile per Trieste. Questo è il preludio della gara che si disputerà alle 18 (diretta piattaforma Eleven) in terra giuliana. La V nera si presenta a questo appuntamento con le importanti assenze di Alessandro Pajola e Abi Abass, a cui si aggiungono quelle di Isaia Cordinier, e Milos Teodosic. Il terzo straniero bianconero che non prenderà parte alla gara dovrebbe essere Mam Jaiteh, reduce da un pesante attacco influenzale.

Nonostante da tempo debba da tempo fare i conti con una lunga serie di infortuni, la formazione allenata da Sergio Scariolo è prima in classifica con due vittorie di vantaggio su Milano che occupa il secondo posto e in campionato ha una sequenza aperta di sei vittorie consecutive.

Da qui i poi, però, le formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere come Trieste metteranno in campo motivazioni importanti soprattutto davanti al loro pubblico.

"Ci aspetta una partita tosta – spiega Andrea Diana, vice di Scariolo (che ieri ha compiuto 62 anni) in una nota del club – per diversi motivi: innanzitutto perché Trieste è una squadra che nella gara di andata ci ha messo in difficoltà grazie ai loro esterni, in particolare Davis e Bartley. È una formazione che ha bisogno di punti salvezza e giocheremo in un ambiente molto caldo, è sempre bello giocarci. Noi siamo rimaneggiati, dovremo far fronte a diverse assenze, ma questo come ogni volta sarà una grande sfida per noi. Sarà importante l’approccio alla partita e l’attitudine difensiva, dovremo imporre la nostra fisicità senza avere cali di attenzione. In attacco sarà importante giocare una pallacanestro di passaggi. Ci avviciniamo alla fine della regular season e ogni partita è importante per consolidare la nostra posizione".

La Segafredo ritroverà sul suo cammino anche Michele Ruzzier, un giocatore a cui stava molto stretto il ruolo di settimo giocatore italiano e per questo motivo ha salutato la compagnia per tornare nella realtà dove era cresciuto.

Il club giuliano per sopperire al forfait di Jalen Hudson, fermato da una distorsione a un ginocchio, ha ingaggiato l’ala lettone Roberts Stumbris proveniente da Trapani, società che milita nel campionato di serie A2.

Le statistiche dicono che gli otto precedenti in serie A tra le due squadre sono stati vinti dalla Virtus. Arbitrano Sahin, Martolini, Valzani.