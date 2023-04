Virtus, adesso capitan Belinelli si fa in tre

di Massimo Selleri

La Virtus partecipa con diversi giocatori agli Awards Lba 2023, le speciali graduatorie organizzate dalla Lega Basket per individuare le eccellenze nelle varie categorie. Il capitano Marco Belinelli corre sia come miglior giocatore, miglior italiano e miglior elemento che sistematicamente esce dalla panchina. Alessandro Pajola è nella lista dei migliori difensori. Nico Mannion, invece, è stato inserito nell’elenco dei migliori atleti under 22 nonché dei più migliorati. E c’è pure il nome di Sergio Scariolo nel gruppo di chi si laureerà miglior allenatore. In riferimento al coach della Segafredo ieri è circolata la notizia che sarebbe in predicato di tornare assistente ai Raptors, sempre come assistente, con cui ha vinto l’anello Nba nel 2019. La news è stata diffusa da Yahoo Sports e non è la prima volta che per il tecnico bresciano viene indicata una destinazione diversa dalla Virtus nella prossima stagione.

Attualmente esiste un contratto che lega Scariolo al club del presidente Zanetti fino all’estate del 2024 e a più riprese i vertici bianconeri hanno sottolineato come la sua presenza sia alla base di un futuro che come obiettivo la presenza stabile della squadra in Eurolega.

Restando in tema di allenatori vincenti ieri Julio Velasco è andato alla Palestra Porelli per assistere all’allenamento del suo collega bianconero. Pallavolo e pallacanestro sono due sport molto diversi che portano anche a maturare modi differenti di esprimere la leadership, ma resta l’obiettivo in comune di mettere in condizione i giocatori di dare il meglio di loro stessi e di saper convivere con le aspettative che spesso accompagnano le grandi squadre e che ammettono pochi momenti di flessione. Chiuse queste due parentesi, fino al 9 maggio i tifosi potranno partecipare alle votazioni degli Awards andando sul sito della Lega.

Domani la Virtus sarà impegnata a Treviso in una gara molto delicata per i padroni di casa. L’allenatore veneto Marcelo Nicola ha chiesto al pubblico di sostenere i propri beniamini per colmare il gap tecnico che esiste tra le due squadre e ottenere una vittoria che avrà il sapore della salvezza. Tra i bolognesi dovrebbe esserci il rientro di Isaia Cordinier che si era infortunato a febbraio. Questo impegno ha una valenza importante, dato che un successo confermerebbe l’attuale primato in classifica e metterebbe la Virtus nella condizione di essere ad un passo dal chiudere la regular season in questa posizione.