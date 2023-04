Virtus, al centro del progetto c’è Milutinov

di Massimo Selleri

La Virtus ha messo gli occhi sul centrone serbo Nikola Milutinov. Classe 1994, alto 212 centimetri, il giocatore sta vestendo la maglia del Cska Mosca, club con cui in teoria è sotto contratto fino a giugno, e di conseguenza non ha disputato le coppe europee.

Nella Vtb sta realizzando 16,1 punti a gara con 8,9 rimbalzi e ha alle spalle anche una lunga esperienza in Eurolega avendo militato nelle fila dell’Olympiacos dal 2015 al 2020.

La trattativa per portarlo sotto le Due Torri è molto avanti per quanto riguarda la prossima stagione, mentre è molto complesso farlo approdare alla palestra Porelli per i playoff.

Il problema è legato al calendario della lega russa. In questo momento si stanno disputando le semifinali che si svolgono al meglio delle 7 partite e poi c’è la serie finale che prenderebbe il via il 6 maggio.

In realtà bisognerebbe parlare al plurale perché nella Vtb anche il terzo posto viene definito attraverso i playoff, ma si tratta comunque di un piazzamento platonico che non ha un particolare interesse per il Cska.

La V nera ha tempo fino alla mattina di giovedì 11 maggio per tesserare un nuovo innesto per cui bisogna sperare che il club dell’Armata Rossa sia eliminato nella serie con Kuban che attualmente è alla quinta partita sul 3-2, e poi far partire la corsa contro il tempo.

La società del presidente Massimo Zanetti ci sta comunque provando dato che Milutinov rispecchia il profilo richiesto dai vertici bianconeri, vale a dire quello di un pivot che alzi il livello del roster sul piano tecnico, e allo stesso tempo non si pone il problema se disputare l’Eurolega o l’EuroCup, essendo rimasto fuori dalle competizioni europee per due anni e mezzo.

Non ci sono particolari controindicazioni al fatto che firmi un accordo pluriennale.

Nel frattempo la squadra è tornata in palestra per preparare la gara di domenica, quando la Segafredo scenderà in campo a Treviso per una sorta di derby molto personale per il patron Zanetti che è nato proprio a Villorba, il paese dove ha sede il Palaverde, e vi risiede.

Il regolamento prevede che le ultime due giornate della regular season si giochino in contemporanea, per cui mentre i bolognesi affronteranno i veneti Milano sarà ospite di Tortona. Se i virtussini torneranno a casa con i due punti in palio il loro primo posto in classifica resta al sicuro senza andare a vedere quello che succede sul campo piemontese.