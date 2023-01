Virtus, assist di Teodosic allo scontento Beli

di Massimo Selleri

Difendere il primo posto in classifica in campionato e restare in corsa verso i playoff di Eurolega. Per la Segafredo non ci sono dubbi sul fatto che la seconda direzione è prioritaria rispetto alla prima tanto che, salvo sorprese dell’ultima ora, domani Milos Teodosic non sarà impiegato a Brindisi nella gara che apre il girone di ritorno dei bianconeri. Al termine della vittoria ottenuta giovedì scorso contro il Panathinaikos, Scariolo ha definito il fuoriclasse serbo ‘stremato’ ed è troppo importante la sua presenza venerdì nella trasferta tedesca a Monaco perché lo si possa ulteriormente stancare. Per lo stesso motivo sarà probabilmente risparmiato dalle fatiche pugliesi anche Toko Shengelia, dato che soprattutto in Europa la pattuglia dei lunghi virtussini fa parecchia fatica quando l’ala georgiana non è nel pieno della forma. Va anche ricordato come dei nove stranieri che compongono il roster della V nera solo sei possono andare a referto nella serie A italiana e questo costringe la panchina a fare tutte le volte scelte diverse e che al momento queste decisioni sono funzionali alle partite di coppa.

Senza Teo quella di domani sarà anche l’occasione per Marco Belinelli di dimostrare che può andare oltre il semplice "dare una mano" indicato dal suo allenatore e che può ricoprire quel ruolo di leader che fino alla passata stagione gli apparteneva. A dirla tutta quest’anno il Beli, in campionato, sta giocando una media di 21’ a gara con quasi 11 punti segnati, nonostante a marzo compia 37 anni, per cui Scariolo gli dà il giusto spazio e allo stesso tempo c’è una buona risposta, ma complice anche il fatto che l’asticella si è alzata in Europa non c’è più quella fiducia quasi cieca che regnava nella passata stagione. Anche giovedì sera è arrivato l’ennesimo ‘ne’ in Eurolega e la cosa non può che aver aumento l’insoddisfazione del giocatore, ma la società in questi giorni ha dato due comandamenti ad entrambi: tutti alla Virtus sono pagati per vincere le partite e i panni sporchi si lavano sempre e solo in famiglia. Nessuna dichiarazione fuori dalle righe, così come nessuna reazione sui social. Se non cambiano le cose questa è una tregua forzata, ma la situazione non è poi così eccezionale nelle squadre, dove non sempre tutti sono contenti del ruolo che il sistema gli assegna.

Parlando del mercato il club non prevede né operazioni in entrata né operazioni in uscita, in attesa del completo recupero di Awudu Abass. Abi resterà sotto le Due Torri fino al termine della stagione e pur arrivando da due lunghi infortuni la speranza è che in poco tempo possa dimostrare di tenere il campo e andare a rinforzare un settore che ha una penuria notevole di elementi soprattutto quando si parla di giocatori italiani. Tra l’altro potrebbe giocare anche da secondo lungo, contribuendo a dare maggiore equilibrio almeno in campionato ed è per questo che Scariolo ha speso parole importanti nella speranza che la sfortuna la smetta di accanirsi sul giocatore.