Virtus Bologna: Banchi promuove il collettivo, sette giocatori in doppia cifra

Una vittoria larga, con ben 115 punti segnati, con 32 punti di scarto, coach Luca Banchi non può che essere soddisfatto della prova della sua Virtus.

"Partita ai ritmi che ci attendevamo, con problematiche che conoscevamo per le caratteristiche di Varese. Siamo stati consistenti e continui. Dobbiamo ancora lavorare tanto su questo, che sia campionato o Eurolega, dobbiamo proporre un basket che sia così. Per le loro caratteristiche abbiamo schierato anche quintetti undersize".

Una vittoria – secondo Banchi – frutto di una prestazione di alto livello del collettivo: "Dodici giocatori schierati, sette in doppia cifra, una situazione unica nel suo genere; abbiamo giocato un numero di possessi elevatissimo, a volte questo è pericoloso per squadre come la nostra. L’importante è che non ci siamo fatti prendere dalla smania, grazie anche all’esperienza e all’efficacia di Belinelli e Dunston. Dopo Kaunas era importante dare una risposta". Poi Banchi parla dei singoli e, in merito agli applausi a Lundberg, spiega che "testimoniano quello che si crea tra questo ambiente e i suoi giocatori. È un buon punto di partenza, adesso sta vivendo un momento particolare vedremo che cosa sarà, ma intanto il club ha dato segnali chiari".

Non manca, poi, un riferimento agli assenti: "Shengelia è stato lasciato a riposo, dopo Kaunas non si è più allenato e abbiamo pianificato un periodo di recupero, ma speriamo di averlo pronto per le prossime due trasferte. Per Smith invece è stata una scelta tecnica".

Tra i migliori in campo, Jordan Mickey. Coach Banchi fa la sintesi della gara: "Siamo partiti bene, prendendo subito il controllo arrivando in fondo senza affanni. I nuovi si sono integrati bene, ci siamo conoscendo sempre di più, la stagione sarà lunga e con tante difficoltà, sarà importante il contributo di tutti".

Filippo Mazzoni