Virtus, carica Beli: "Diamo tutto per i tifosi"

di Massimo Selleri

Archiviata la sofferta vittoria con Verona, questa sera (ore 21 diretta Sky Sport) la Virtus ospita la Stella Rossa di Belgrado per la 22sima giornata di Eurolega. Rispetto alla formazione che ha sconfitto gli scaligeri, Sergio Scariolo può inserire nel roster Milos Teodosic e in questo momento la presenza del fuoriclasse serbo fa tutta la differenza del mondo. Il giocatore ha così tanto talento ed è così rappresentativo nel suo paese che lo stesso club slavo in estate ha tentato di portarlo via alla V nera ed è convinto comunque di riuscirci a luglio, quando il contratto che lo lega alla Segafredo andrà a scadenza ed è pronta una offerta ritenuta irrinunciabile da parte dell’esterno nato a Valjevo. Anche con la sua presenza la partita è tutta in salita per i bianconeri che dovranno fare i conti con le assenze di Iffe Lungberg e di Semi Ojeleye, due pezzi da novanta nell’economia del gioco virtussino.

"Affrontiamo una squadra dura, con grandi capacità fisiche ed atletiche di grande taglia – spiega coach Scariolo – in un numero imponente di giocatori, con due grandi stelle capaci di generare gioco come Vildoza e Nedovic ed altri eccellenti giocatori che gli circondano. Dobric fu il nostro killer nella partita di andata, Mitrovic è un grandissimo giocatore capace di fare tante cose, soprattutto passare dall’interno dell’area, andare a rimbalzo, in realtà hanno una squadra molto lunga e completa, che gioca molto bene da quando Dusko Ivanonic è subentrato". I padroni di casa, però, non hanno alternative e devono a tutti i costi ottenere un successo, altrimenti le speranze di partecipare ai playoff diventano esclusivamente matematiche, ma sono precluse a livello realistico.

Per vincere la Virtus deve mettere in campo la difesa che nella massima competizione continentale ha fatto vendere in poche occasioni. "E’ una squadra che muove bene la palla e che gioca con grandissima intensità difensiva – conclude il tecnico della Segafredo –. Abbiamo chiaro il ricordo della gara a Belgrado, quando applicammo il nostro piano partita, fummo concreti, concentrati e attenti in campo, giocammo bene, purtroppo nel secondo tempo la loro fisicità ci sorprese e ci schiacciò un pochino perdendo diversi palloni inutili o non necessari, e loro ebbero la meglio. Dobbiamo fare sì che questo non si ripeta". Sapendo la difficoltà e il valore di questo appuntamento, il capitano Marco Belinelli chiede ai tifosi di essere il sesto uomo in campo. "Si tratta di un’altra partita importante come tutte quelle in Eurolega – a parlare è il Beli – una gara difficile soprattutto dal punto di vista fisico. La Stella Rossa in tanti ruoli ha grande fisicità quindi per noi sarà necessario, fin dalla palla a due, partire bene. Bisognerà dare il massimo, lo dobbiamo a noi stessi ma soprattutto ai nostri tifosi". All’andata l’incontro si chiuse con il punteggio di 83-74 per il club serbo.