Virtus, c’è Venezia pensando alla Coppa Italia

di Massimo Selleri

La Virtus chiude alle 17,30 (diretta Dmax) il girone d’andata ospitando Venezia alla Segafredo Arena. Con un successo i bianconeri sono aritmeticamente certi di arrivare al giro di boa al secondo posto con una piccola speranza di laurearsi campione d’inverno se Tortona dovesse battere Milano al Forum di Assago.

Con una sconfitta dei bianconeri, invece, c’è il rischio di scivolare al terzo posto se i piemontesi riuscissero a uscire vincitori dal campo dei campioni d’Italia.

Nico Mannion rientra nella lista dei giocatori che sono a disposizione di coach Scariolo, il quale dovrà necessariamente dare respiro a chi come Milos Teodosic ha fatto gli straordinari nelle due gare di Eurolega che sono disputate in settimana.

Giovedì, poi, sotto le Due Torri arriverà il Panathinaikos per quella che sarà una sorta di ultima spiaggia per la V nera che deve vincere per tenere aperte le speranze di partecipare ai playoff della massima competizione continentale. Questo contesto costringerà la panchina bianconera a far riposare altri giocatori stranieri, tra i quali probabilmente c’è anche Semi Ojeleye. Non schierare la formazione migliore potrebbe essere un problema contro i lagunari che, dopo un inizio di stagione balbettante, ora hanno ripreso il passo delle squadre di alto livello.

"Affrontiamo Venezia nel loro momento migliore – spiega il vice di Scariolo Andrea Diana - nelle ultime partite ha alzato il rendimento, sia a livello offensivo che difensivo. È la miglior squadra del campionato per percentuale da tre, con il 44 per cento nelle ultime quattro uscite ed è molto consistente a rimbalzo, soprattutto in quelli offensivi. Si tratta di una squadra da affrontare con grande attenzione e determinazione, la consistenza e durezza difensiva sarà la chiave della partita. Allo stesso tempo in attacco dovremo sfruttare di più la transizione offensiva e condividere il pallone per trovare il miglior tiratore possibile. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi il girone di andata davanti ai nostri tifosi".

Il piazzamento al termine del girone d’andata è importante perché definisce la griglia della final eight di Coppa Italia che si disputerà a febbraio a Torino. La società del presidente Massimo Zanetti vorrebbe aprire la bacheca dell’Arcoveggio per mettervi anche questo trofeo, l’unico che manca tra quelli che si disputano in Italia, e per questo sarebbe importante mettersi nella migliore condizione possibile già in partenza. Arbitrano Begnis, Attard e Borgo.