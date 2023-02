Virtus, con Barcellona serve un’altra impresa

di Massimo Selleri

Due Euroleghe vinte dalla Virtus e altrettante conquistate dal Barcellona. La gara che va in scena questa sera (ore 20.30 diretta Sky) alla Segafredo Arena tra bolognesi e catalani riguarda due club che fanno parte della nobiltà cestistica europea avendone anche scritto pagine importanti di storia. L’unica differenza tra le due società è che gli spagnoli sono sempre stati sulla cresta dell’onda, mentre i bolognesi hanno vissuto dei momenti di magra e senza l’arrivo di Massimo Zanetti non ci sarebbe stato questo ritorno nel massimo campionato continentale.

Per restarci anche il prossimo anno la V nera deve agguantare l’ottavo posto e per farlo oggi deve battere gli iberici. Rispetto all’ultimo impegno di coppa Scariolo recupera sia Iffe Lundberg che Milos Teodosic, ma deve fare i conti con l’assenza di Semi Ojeleye e Isaia Cordinier che si è infortunato a Villeurbanne. "Ovviamente per avere delle chance di vittoria – spiega il tecnico bianconero – bisogna giocare al massimo: sono ottimi da entrambi i lati del campo, un roster profondo con grandi campioni di esperienza. Hanno talento e un ottimo sistema di gioco, con alcune voci statistiche al top e ovviamente sono al top anche a livello di classifica. È una squadra che protegge bene l’area e allo stesso tempo è la squadra migliore per percentuale più bassa da tre punti concessa agli avversari. C’è ammirazione per il grande avversario che avremo davanti, allo stesso tempo noi stiamo giocando un’ottima Eurolega, stiamo competendo sempre, facendo del nostro meglio in ogni partita e questo è molto visibile. Il nostro orgoglio competitivo è alto, la compattezza della squadra è importante: se riusciremo a giocare al meglio delle nostre possibilità, pur avendo come sempre in questa stagione diverse assenze, credo che potremo avere le nostre opportunità".

In effetti le difficoltà hanno da un lato compattato la Virtus e dall’altro ritrovato un protagonista come Marco Belinelli che, appena ha sentito sulle spalle la fiducia dell’ambiente, ha prodotto una serie di prestazioni importanti dando il suo apporto anche in difesa ed è questa fase del gioco a essere diventata un punto di forza della Segafredo. "Abbiamo davanti la sfida con Barcellona – spiega il lungo statunitense Jordan Mickey – un avversario duro e una grande squadra, con un ottimo allenatore e ottimi giocatori. Dovremo giocare la nostra partita focalizzandoci sui rimbalzi che devono essere la nostra priorità, abbiamo avuto problemi su questo tutta la stagione e dovremo contenere i loro tiratori per avere chance di vittoria".

All’andata la V nera fu artefice di una impresa andando a violare il Palau Blaugrana in un incontro che si concluse 75-83 (Lundberg risultò l’mvp della partita avendo segnato 20 punti).