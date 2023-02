Virtus, con un Belinelli così è tutto più facile

di Massimo Selleri

Sentirsi il fuoco dentro e la voglia di vincere ancora. Questo lo spirito con cui Marco Belinelli si alza la mattina e va in palestra. A marzo compirà 37 anni eppure è ancora lì a cimentarsi ogni giorno con i suoi limiti, tanto che ora si sta impegnando anche in difesa, per un aspetto del gioco che non era proprio la specialità della casa. Una frase infelice del suo coach Sergio Scariolo lo aveva fatto arrabbiare, ma solo chi non lo conosce poteva pensare che fosse pronto a fare le valigie e dopo i necessari chiarimenti verbali con il club e con lo stesso tecnico ha lasciato spazio solo all’orgoglio facendo vedere sul campo quello che è ancora in grado di fare. A Villeurbanne il capitano bianconero ha segnati 21 punti e domenica contro Brescia ne sono arrivati altri 23. Due partite delicate dove la Virtus ha dovuto dimostrare di essere più forte della sfortuna, che concretamente si traduce in una marea di infortuni, e soprattutto di non essere così dipendente da Milos Teodosic in Europa. Recuperato moralmente Beli proprio nel momento in cui c’era più bisogno di lui, visto lo stop prolungato di Isaia Cordinier, la V nera guarda al futuro sapendo di avere un’arma in più e questa non è una questione da non sottovalutare perché quello che è mancato ai bianconeri soprattutto in Eurolega è stato un pizzico di esperienza nelle tante partite che sono state gettate alle ortiche. Giovedì arriva alla Segafredo Arena il Barcellona in una altra gara che la V nera non può permettersi di sbagliare perché adesso l’ottavo posto è davvero a un passo e bisogna sfruttare il più possibile il fattore campo. Per questo appuntamento Scariolo spera di poter avere a disposizione anche Teodosic e lffe Lundberg, anche se i due non saranno nel pieno della forma.

Tornando alla partita contro Brescia la Virtus ha ricevuto una sanzione di 3.500 euro di cui 500 sono dovute alle offese sporadiche del pubblico contro gli arbitri, mentre 3.000 sono la conversione dell’inibizione di 7 giorni comminata al direttore generale Paolo Ronci per comportamento protestatario nei confronti del 1° arbitro, all’interno degli spogliatoi, durante l’intervallo. Tutto vero, anche se bisogna essere chiari su una questione: l’arbitro Michele Rossi non è stato particolarmente brillante e poi bisogna intendersi sull’utilizzo dell’istant replay. Ci sono fischietti che sono costantemente al monitor e altri che non si capisce con quale criterio utilizzino la tecnologia.

La terna ha fatto parte di questa seconda categoria e quando si va in confusione le proteste diventano quasi inevitabili.