Virtus, con un Belinelli così è tutto più facile

di Massimo Selleri

I due prossimi impegni della Virtus daranno precise indicazioni su quello che sarà il suo futuro. Venerdì alla Segafredo Arena arriva il Fenerbahce (ore 20,30) e la formazione allenata da Sergio Scariolo deve vincere, sfruttando al massimo il fattore campo, per rimettersi in corsa verso i playoff, poi lunedì sempre in Fiera verrà ospitata Milano per quella che sarà la tredicesima giornata della serie A e imporsi contro i meneghini significherebbe laurearsi campione d’inverno con due turni di anticipo rispetto alla chiusura del girone d’andata.

In questo caso il titolo sarebbe tutt’altro che platonico dato che significherebbe avere il migliore percorso possibile durante la final eight di Coppa Italia che si disputerà poi a Torino. Quello che si è visto nell’ultimo impegno di campionato a Pesaro dice che in Italia la V nera ha un roster che le permette di trovare la quadratura del cerchio anche quando è ridotta ai minimi termini grazie al talento diffuso che ha nei suoi giocatori.

In uno dei momenti più difficili della partita il capitano Marco Belinelli ha infilato la tripla che ha portato tutti all’overtime, mentre a mettere la parola fine sull’incontro è stato un canestro pesante di Kyle Weems.

In particolare è il Beli a confermare che è sempre in grado di sbrogliare anche le situazioni più difficili, quelle in cui la palla ha un peso specifico superiore ed è li che si misura soprattutto la leadership.

La situazione cambia quando si passa all’Eurolega dove la dimensione fisica si alza e, quindi, occorre essere sempre nel pieno della forma quando non si hanno in dotazione centimetri e muscoli.

I regolamenti della massima competizione continentale dicono che da sabato fino al 10 gennaio sono possibili i trasferimenti di giocatori tra i club che vi partecipano, però quello che frena veramente il club bianconero è il non sapere se si continuerà a disputare questa competizione, cosa sul campo possibile solo se si raggiunge il traguardo minimo dell’ottavo posto e si va ai playoff, oppure se si dovrà tornare in EuroCup.

In sostanza una spesa ingente che nel tempo se non si trasforma in un investimento nei paraggi della Palestra Porelli non c’è nessuna volontà di farlo e questo blocca sul nascere qualsiasi trattativa pluriennale che riguarda giocatori abituati a disputare l’Eurolega. Non sostanza a meno che non si trasformi in una occasione il lungo anconetano Achille Polonara, oggi all’Efes, difficilmente arriverà sotto le Due Torri così come non è facile trovare un centro che possa dare ulteriore sostanza sotto canestro, essendo questa la prima priorità di Scariolo.

Per la gara di venerdì lo staff medico spera intanto di recuperare Jordan Mickey e Isaia Cordinier.