Virtus delusa e dietro l’angolo c’è l’Eurolega

di Massimo Selleri

Più delusione che rabbia. Salutata Torino senza dire una parola ieri dalle frequenze di Radio Rai il presidente della Virtus Massimo Zanetti ha commentato così la sconfitta di domenica sera.

"Siamo stati superficiali – dice il numero uno bianconero – perché pensavamo di avere già vinto la Coppa Italia. Avevamo recuperato, ma quando si parte male viene l’apprensione e han giocato male un po’ tutti. Ma ci sta, nello sport si vince e si perde. Anche Milano ha perso con Brescia, ci sta. Nella pallacanestro io e Armani siamo come Bartali e Coppi, c’è sempre questo grande match tra noi".

Le dichiarazioni del patron della Segafredo ricalcano in parte quelle che Sergio Scariolo ha rilasciato nell’immediato dopo gara. La situazione è identica a quella dell’anno scorso, quando la squadra venne eliminata da Tortona in una delle due semifinali della final eight e anche lì non furono pochi i peccati di presunzione. Le conclusioni, però, sono molto diverse, nel marzo del 2022 arrivarono Toko Shengelia e Daniel Hackett che furono fondamentali per vincere l’EuroCup, mentre ora di mercato non se ne parla anche perché la gara fondamentale per il futuro dei virtussini si disputerà venerdì quando alla Segafredo Arena arriverà il Baskonia e non ci sono alternative con i bolognesi che devono vincere per agguantare quell’ottavo posto che vale i playoff e la garanzia di partecipare all’Eurolega anche nella prossima stagione. Il mercato non è la sola cosa che divide la società dal proprio allenatore. Ad esempio che Scariolo sia in Spagna a lavorare con la nazionale iberica quando qui si sta preparando un appuntamento così importante non è una cosa che piaccia più di tanto, ma così è e così non resta che digerire la cosa.

La stampa spagnola sostiene che l’attuale coach della V nera potrebbe essere un candidato per la panchina del Real Madrid, mentre qui ricordano che c’è un contratto anche per il prossimo anno e che il club non è disposto a concedere qualsivoglia sconto, per cui bisogna mettersi a tavolino e rilevare per intero l’attuale accordo.

Un altro punto di divergenza è l’utilizzo di Marco Belinelli sul quale il ceo Luca Baraldi ha dovuto fare da paciere vista la piega che stavano prendendo alcune dichiarazioni dell’allenatore. Divergenze che in una annata sportiva possono anche starci soprattutto quando le operazioni di mercato non sono state particolarmente brillanti e non hanno portato il valore aggiunto sperato. In attesa della gara di Venerdì Zanetti, da uomo di sport sta cercando di prendere con filosofia la sconfitta: "Ieri sera ho visto con il mio amico Urbano Cairo Torino-Cremonese. Lui a Torino è abituato ad avere pazienza. Dico sempre che io e Baraldi siamo due pallonari, ma ho una certa età per entrare nel mondo del calcio anche se dico mai dire mai. Comunque a Bologna Thiago Motta sta facendo un bel campionato, la squadra va bene e incrociamo le dita che ce la facciano per l’Europa".

Infine la schiena di Nico Mannion è in netta ripresa e il play statunitense dovrebbe essere a disposizione di coach Pozzecco per i prossimi impegni della nazionale.