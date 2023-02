Virtus, dieci esami per conquistare i playoff

di Massimo Selleri

Dieci partite per risalire la china e passare dall’attuale undicesimo posto, posizione condivisa con Efes Istanbul e Stella Rossa di Belgrado, all’ottavo. In termini numerici tra la Virtus e la prima posizione utile per i playoff di Eurolega ci sono solo due vittorie di differenza, ma il calendario non è particolarmente favorevole alla formazione allenata da Sergio Scariolo. La scalata inizia domani sera quando alla Segafredo Arena il Baskonia con un vero e proprio scontro diretto e si conclude giovedì 13 aprile quando nei padiglioni della Fiera arriverà Milano.

Per la gara contro i meneghini tra gli spettatori è atteso anche il ceo di Eurolega Marshall Glickman a cui i vertici del club bianconero sperano di non dovere chiedere una "wild card" per il prossimo anno avendo già ottenuto sul campo la partecipazione al primo campionato continentale. Tra queste due parentesi ci sono solo due gare casalinghe, con il Partizan di Belgrado e con il Real Madrid, e sei trasferte di cui l’unica abbordabile è quella con l’Alba Berlino, mentre quella ad Instabul in casa dell’Efes e quelle a Tel Aviv e a Valencia sono partite contro avversari che hanno la stessa ambizione dei bianconeri. Bisogna anche chiarire che quando si parla di ottavo posto in realtà si parla di una fascia di squadre che vanno dalla sesta alla nona posizione, tutte a quota 26 punti, dove appunto troviamo il Partizan, il Baskonia, Valencia e lo Zalgiris. La corsa sui lituani è praticamente impossibile, avendo lo 0-2 negli scontri diretti, mentre con le altre bisogna ancora disputare l’incontro di ritorno anche se pare abbastanza complesso ribaltare il -28 patito in casa dei serbi.

In conclusione per colmare questo gap servirebbero almeno 6 vittorie provando a battere le concorrenti per ritrovarsi nella situazione di dovere confidare nei colpacci in casa del Fenerbahce o del Monaco. Una bella cavalcata per chi in Europa ha sempre dovuto fare i conti con tanti alti e bassi dovuti soprattutto agli infortuni.

Pure questo rush finale non fa eccezione con Scariolo che dovrà fare i conti con l’assenza di Isaia Cordinier, un giocatore fondamentale sia per le sue doti fisiche che per la sua energia a questo livello. Guardando al primo incontro in agenda lo staff tecnico bianconero deve preparare la gara dovendo fare i conti con anche con le assenze di Nico Mannion e Toko Shengelia, impegnati con le rispettive nazionali, anche se il lungo georgiano rientrerà dall’Olanda proprio per disputare questa gara.

Questo il programma della 25sima giornata di Eurolega.

Le altre gare: Maccabi Tel Aviv-Bayern Monaco, Milano-Panathinaikos, Real Madrid-Kaunas, Partizan Belgrado-Fenerbahce. Stella Rossa-Alba Berlino, Villeurbanne-Efes, Virtus Bologna-Baskonia, Valencia-Olympiacos, Barcellona-Monaco.

La classifica: Olympiacos Pireo 34; Real Madrid e Barcellona 32; Monaco 30; Fenerbahce 28; Partizan, Baskonia, Valencia e Kaunas 26; Maccabi 24; Efes, Virtus e Stella Rossa 22; Bayern Monaco 18; Milano, Panathinaikos e Villeurbanne 16; Alba 12.