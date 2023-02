Virtus, è una Coppa Italia che pesa di più

di Massimo Selleri

Questo pomeriggio a Torino (ore 18 diretta Dmax e Eurosport 2) la Virtus affronta Venezia nel terzo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia. Non c’è molto da girarci intorno, la formazione allenata da Sergio Scariolo deve vincere per fare un passo in avanti verso la conquista di quel trofeo che la proprietà non ha fatto mistero di voler mettere in bacheca. A maggior ragione dopo l’eliminazione di Milano ieri per mano di Brescia. La V nera si presenta con qualche cerotto e con l’assenza certa di Isaia Cordinier, mentre difficilmente oggi scenderà in campo Semi Ojeleye che, però, potrebbe essere pronto per la semifinale di sabato qualora i bianconeri battessero la Reyer.

"Non sono un grande amico dei proclami preventivi – spiega il tecnico della Segafredo –, ma sono più amico del fare le cose che ti fanno vincere, ovviamente ognuno nel suo ruolo. Sicuramente abbiamo un’ambizione e una competitività ben dimostrata sia in campo nazionale che internazionale ma ora, anche in considerazione delle precarie condizioni di salute nelle quali ci presentiamo all’appuntamento, è meglio pensare ad avere un livello di concentrazione molto alto, cercare di giocare assieme, difendere con grande energia, evitare momenti di flessione prolungata". Venezia è una squadra tutta da scoprire avendo appena sostituito coach Walter de Raffaele con Neven Spahija e con il nuovo arrivato Kendirck Ray che farà il suo esordio proprio oggi con la maglia orogranata. "Abbiamo grande rispetto per il nostro avversario – prosegue Scariolo – che già di partenza è una squadra esperta, con grande potenziale offensivo soprattutto da tre punti, testimoniato dal fatto che sono secondi in questa statistica specifica, e che sta vivendo il momento tipico del grande entusiasmano ed energia che si produce sempre quando c’è un cambio di allenatore e in più hanno aggiunto un ottimo giocatore e un grande tiratore come Ray". Quando la panchina bianconera chiama in causa la concentrazione vuole soprattutto sottolineare il fatto che servirà uno sforzo difensivo importante, quello che la Virtus non sempre è stata capace di mettere in campo soprattutto nelle gare che potevano dare una svolta alla stagione. "Non c’è dubbio che la nostra attenzione è rivolta al 100% a questa partita. Siamo consapevoli del fatto che potrebbe essere una gara lunga, come lo è stata quella di regular season e che si è risolta con un solo punto di differenza a nostro vantaggio. Dobbiamo avere molta pazienza, non aspettarci nessuna risoluzione prima dei momenti finali e avere la freddezza e la lucidità, qualora arrivasse un finale punto a punto, di giocare bene come abbiamo fatto nella maggior parte delle volte. Questo non possiamo darlo per scontato ma dobbiamo preparaci a ripeterlo". Tra l’altro la V nera ritrova tre ex che per motivi diversi sono rimasti nel cuore della tifoseria bolognese.

Il primo è Marco Spissu, indimenticato protagonista della promozione dalla serie A2 alla serie A, il secondo è centro Amedeo Tessitori e il terzo è Riccardo Moraschini. Arbitrano Paternicò, Attard e Giovannetti.