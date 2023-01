Virtus, il mercato continua ad agitare Scariolo

di Massimo Selleri

La Virtus ritroverà Venezia giovedì 16 febbraio a Torino nei quarti di finale della final eight di Coppa Italia. E’ quello l’effetto della sofferta vittoria che domenica scorsa la formazione allenata da Scariolo ha ottenuto proprio contro i lagunari. Nell’analizzare questa prestazione il tecnico bianconero non ha nascosto quello che ai più era già evidente: non avere giocatori di formazione italiana con un minimo di esperienza nel reparto dei lunghi è un vero problema, potendo mettere solo 6 giocatori stranieri a referto nelle partite di campionato. La lacuna sarebbe stata colmata dall’arrivo di Achille Polonara, ma per la seconda volta in questa stagione l’ala anconetana ha preferito raggiungere altri lidi piuttosto che approdare sotto le Due Torri. E’ stato lamentato anche il fatto che siano usciti Alibegovic e Tessitori senza nessuna entrata, ma soprattutto nel caso di Tex va ricordato come nella passata stagione il suo utilizzo ha superato di poco i 10’ di media, inducendo il centro pisano a trovarsi una sistemazione dove avesse più spazio.

La seconda dichiarazione che non è passata inosservata riguarda il capitano della Virtus: "Belinelli può dare una mano", una frase che dà spazio a tante interpretazioni e retropensieri, alimentati anche dal fatto che lo stessi Beli ieri mattina ha twittato una serie di facepalm, vale a dire l’emoticon in cui il soggetto si mette una mano sul viso e che spesso sta ad indicare una uscita fuori luogo. Al di là delle dichiarazioni di facciata sicuramente il numero 3 bianconero non ha preso bene il fatto di essere stato fondamentalmente escluso dalle rotazioni quando si gioca in Eurolega, ma ha fatto buon viso a cattivo gioco, cosa che dovrebbero fare un po’ tutti in una situazione di difficoltà

Scariolo ha l’esperienza per uscire anche dalle situazioni più complicate e, infatti, la Segafredo in campionato ha perso solo tre partite, con Milano e a Tortona, e questi due risultati non devono sorprendere e l’altra con Scafati è giunta in un momento molto particolare dove il primo rivale della V nera era se stessa. Per il resto ha sempre trovato il bandolo della matassa raccogliendo le stesse vittorie dell’Armani che condivide con i bolognesi il primato in classifica. Quella di Scariolo è stata probabilmente una istantanea nuda e cruda della situazione anche perché al momento a questo assetto non ci sono tante alternative, dato che la società esclude qualsiasi tipo di intervento sul mercato chiedendo al proprio allenatore di risolvere in palestra quelle che sono le questioni che restano aperte da questo assetto tecnico.

Ieri la squadra ha riposato, mentre oggi tornerà a lavorare in previsione della gara di giovedì quando sotto le Due Torri arriverà il Panathinaikos per quella che è una sorta di ultimo treno: serve una vittoria per rimettersi in corsa verso quell’ottavo posto che garantisce la presenza nella prima competizione continentale anche per l’anno prossimo.