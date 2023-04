Virtus, il ’nuovo’ Mannion regala certezze

di Massimo Selleri

Nelle ultime quattro partite di campionato Nico Mannion per ben tre volte è andato in doppia cifra segnando 17 punti domenica, nella sconfitta bianconera a Trieste, 27 Venezia e ben 11 a Milano.

Allargando il campo di osservazione all’Eurolega il tabellino di giovedì sera dice che il numero uno bianconero ne ha realizzati 17 anche sul campo dell’Efes.

Anche la casellina degli assist non sta andando affatto male e se i quattro media totalizzati in queste quattro gare possono sembrare pochi per un regista, non va dimenticato come nel sistema di gioco della Virtus non c’è una grande differenza nelle responsabilità che guardie e playmaker devono prendersi per cui anche la costruzione del gioco è condivisa.

Se questa crescita sarà consolidata nelle prossime gare di campionato allora nei playoff sarà il più giovane della compagnia ad essere l’arma in più di una Segafredo che con Marco Belinelli, Milos Teodosic, Daniel Hackett e Toko Shengelia ha puntato tanto sull’esperienza allestendo un gruppo di ultratrentenni che probabilmente ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a non sentirsi così vecchio.

Lo stesso Hackett un paio di settimane fa si era dichiarato contento del trattamento che Mannion gli faceva in allenamento ricordando che si tratta di un giocatore di talento che ha bisogno di crescere e che a volte bisogna pazienza.

Tollerare gli errori non significa fare sconti ed è questo l’atteggiamento che il coach virtussino Sergio Scariolo sta avendo con lui, trattandolo come tutti gli altri componenti del gruppo.

Il play italostatunitense ha dimostrato carattere nel non sentirsi bocciato quando era finito del roster che giocava solo in campionato e allo stesso tempo se il suo percorso continuerà su questa strada il tecnico bianconero avrà la conferma di aver preso la decisione giusta.

Giovedì c’è un altro test a Valencia e se è vero che in palio non c’è nulla questa resta comunque una gara di Eurolega, vale a dire il più alto livello continentale, dove fisicità, difesa e atteggiamento spesso fanno la differenza.

Con Teodosic e Cordinier ancora ai box il numero degli esterni disponibile sarà ancora ridotto ai minimi termini, per cui ancora una volta c’è tutto lo spazio per far vedere la stessa spigliatezza che Mannion mette in campo quando veste la maglia azzurra.