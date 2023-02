Virtus, la battaglia con Baskonia vale doppio

di Massimo Selleri

Dopo la pausa per la Coppa Italia riparte l’Eurolega della Virtus con la formazione allenata da Sergio Scariolo che questa sera (ore 20.30 diretta Sky Sport) affronterà il Baskonia alla Segafredo Arena. Serve una vittoria per iniziare quella cavalcata lunga 10 partite che dovrebbe portare i bolognesi dall’attuale undicesimo posto in classifica all’ottavo, il primo utile per disputare i playoff. In realtà una sconfitta non comprometterebbe la possibilità di arrivare a questo traguardo, ma renderebbe la strada così ripida da trasformare il suo raggiungimento in una vera e propria impresa sportiva.

"Si tratta di un’altra partita molto difficile – spiega Scariolo – perché il Baskonia è una formazione abituata a giocare in rapidità ed è infatti una delle due squadre della competizione che giocano con il ritmo più alto. Hanno aggiunto Heidegger che è un altro giocatore veloce e con eccellente tiro da tre punti. La transizione difensiva e il controllo dei rimbalzi saranno una nostra priorità: dovremo difendere bene sui loro tiratori, come Gedraitis ma soprattutto Howard e lo stesso Marinkovic che ci ha messo in difficoltà nella partita di andata. Chiaramente avremo un compito difficile, ma vedo tanta voglia di competere e motivazione nei miei giocatori: abbiamo fatto due allenamenti davvero buoni e con l’aiuto dei nostri tifosi contiamo di fare una buona partita".

La Virtus arriva a questo appuntamento dopo avere perso la finale di Coppa Italia con Brescia, uno stop che ha creato parecchio pessimismo nell’ambiente, e dovendo fare i conti con gli straordinari a cui è stato costretto Toko Shengelia.

Ieri sera il lungo georgiano era impegnato con la sua nazionale in Olanda per una gara valevole per la qualificazione ai campionati mondiali, poi ha raggiunto le Due Torri con un aereo privato e oggi sarà a disposizione dello staff tecnico bianconero. Non si può fare altrimenti anche perché la final eight di Torino ha dimostrato quanto sia poco consistente il reparto dei lunghi quando lui non è in campo. Tutta la squadra è chiamata ad uno sforzo difensivo, tenendo presente che in Europa non ci sono vincoli di passaporto, per cui saranno della gara anche Iffe Lundberg e Ismael Bako.

"Ci prepariamo a giocare contro Baskonia – a parlare è Daniel Hackett –, una formazione che sta facendo molto bene in Euroleague, sicuramente molto difficile da affrontare. Dovremo rimboccarci le maniche per fare una partita di personalità e di ottimo livello anche per toglierci le scorie della Coppa Italia, dove non abbiamo raggiunto l’obiettivo. Faremo il possibile per essere pronti e per combattere su ogni possesso".

Non sarà della gara, invece, Isaia Cordinier, alle prese con un lungo infortunio al piede destro. Si tratta di una assenza importante visto il contributo che l’esterno francese può dare in termini di fisicità ed energia, due caratteristiche che rendono questo giocatore difficilmente sostituibile sul piano difensivo. All’andata la gara si concluse sul punteggio di 90-79 in favore dei baschi e per il cammino della Segafredo sarebbe importante non solo battere gli avversari di oggi, ma anche ribaltare la differenza canestri.