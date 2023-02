Virtus, la Coppa Italia è una maledizione

Virtus Bologna

76

Leonessa Brescia

84

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion ne, Belinelli 24, Pajola, Jaiteh 2, Shengelia 12, Hackett 10, Mickey 11, Camara ne, Weems 4, Ojeleye 4, Teodosic 7, Abass 2. All. Scariolo.

GERMANI BRESCIA: Gabriel 9, Massinburg 9, Nikolic 1, Della Valle 26, Petrucelli 13, Taylor ne, Odiase 5, Burns 9, Laquintana ne, Cournooh 8, Moss 2, Akele 2. All. Magro.

Arbitri: Begnis, Mazzoni, Giovanetti.

Note: parziali 16-17; 30-40; 51-61. Tiri da da due: Virtus Bologna 1932; 1837. Brescia. Tiri da tre: 729; 823. Tiri liberi: 1725; 2425. Rimbalzi: 38; 35.

di Massimo Selleri

La Virtus cade nella più classica della trappole e pensando di avere già la Coppa Italia in tasca giochicchia fino a quando non si trova improvvisamente sul -18 (56-38). Da qui in poi prova a fare sul serio mettendo sul parquet i criteri che l’hanno portata a disputare questa finale, ma ormai la frittata è fatta. Probabilmente se avessero pensato che Brescia aveva avuto gli attributi e le qualità per battere Milano i bianconeri sarebbero entrati con un’altra determinazione in campo e, invece, si sono lasciati distrarre da una serie fattori esterni che non riguardano la pallacanestro giocata.

Quello più di tutti pernicioso è stato quello dell’illudersi che nei quarti fosse stata l’Olimpia a perdere e non la Leonessa a vincere, ma come i bolognesi hanno sperimentato sulla loro pelle i lombardi in questa final eight non hanno mai ceduto sul piano del morale anche quando hanno sentito sul collo il fiato degli avversari, sia sul 69-70 sia sul 71-72, ma hanno continuato a fare le cose senza fermarsi troppo davanti agli errori.

Scariolo nel post partita si è preso la responsabilità della ‘mollezza’ con cui la squadra è scesa in campo e non ci sarebbe altro da dire se non fosse che questa sconfitta preclude la realizzazione del secondo obiettivo stagionale ed ora ci si concentra sull’Eurolega e sulla difficile corsa all’ottavo posto.

Dal punto di vista meramente statistico si potrebbe dire che in un’ipotetica sfida personale Amedeo Della Valle ha sconfitto Marco Belinelli segnando 26 punti contro i 24 del capitano bianconero, ma anche questa semplificazione nasconde uno dei motivi della sconfitta. A Beli la squadra si è appoggiata quando non sapeva cosa fare, mentre Della Valle ha avuto vita un po’ più facile vista la difesa e la presenza a rimbalzo dei suoi compagni. Non sono dettagli poco e sono quelli che hanno consentito a Brescia di piazzare un 6-0 di parziale passando dal 71-72 al 71-78. Con 1’19’’ da giocare il miracolo sarebbe stato ancora possibile, ma i presupposti per quasi tutta la gara non sono mai stati quelli giusti.