Virtus, la maturità in greco: notte cruciale

di Massimo Selleri

A quarantotto ore di distanza dal brutto stop contro Kaunas, la Virtus torna in campo questa sera (ore 20.30 diretta Sky) alla Segafredo Arena affrontando l’Olympiacos. Anche i greci arrivano a questo impegno dopo aver incassato una sconfitta per certi versi inattesa dal punto di vista tecnico avendo segnato appena 60 punti alla Salle Gaston Medecin del Principato di Monaco. In ogni caso la gara resta tutta in salita per la formazione allenata da Sergio Scariolo che, però, deve trovare il modo per spuntarla se vuole tenere vive le speranze di partecipare ai playoff di Eurolega e disputare questa manifestazione anche il prossimo anno. "Loro probabilmente – spiega il tecnico virtussino – sono la squadra che ha giocato il miglior basket nel girone di andata, da entrambi i lati del campo. Hanno una grande condivisione del pallone e tanta energia in difesa. Dovremo giocare una grande partita contro di loro, trattare bene la palla visto che loro sono una delle migliori squadre nel forzare le palle perse con alcuni giocatori, come Walkup, che sono molto bravi sulle linee di passaggio. Contro la loro difesa dovremo essere bravi a muovere la palla e metterla nelle zone di campo migliori per obbligarli a muoversi e permetterci di essere pronti a prenderci buoni tiri".

C’è un altro motivo per cui i bianconeri sono chiamati a riscattare la partita di martedì, dove a parte Milos Teodosic il resto della squadra ha avuto un atteggiamento remissivo. Si gioca davanti al pubblico bianconero che, nonostante i tanti alti e bassi, non ha mai fatto mancare il suo sostegno a un gruppo che gioca bene quando è libero dalla pressione e che, invece, si incarta nel momento in cui si alza l’asticella delle attese. Per conservare questo calore è importate trasmettere l’impressione di avere speso sul parquet tutto quello che era possibile spendere.

"Davanti a noi abbiamo una grande sfida – conclude Scariolo – e di fronte ai nostri tifosi abbiamo la responsabilità di giocare al nostro meglio e di approcciare la partita nella giusta maniera. Nulla è scontato, ma dovremo combattere in maniera dura per competere". Anche in questa stagione la fortuna continua a non viaggiare a braccetto della Segafredo con Nico Mannion che continua a essere fermo a causa della contusione alla spalla destra che ha rimediato sette giorni fa a Barcellona. Il play italostatunitense si è fermato proprio nel momento in cui stava dimostrando al suo allenatore di potere giocare anche nella massima competizione continentale e con Daniel Hackett che non sta trovando la strada di un buon rendimento costante, la sua assenza di sente ancora di più. Nella lista dei disponibili ci sarà, al contrario, Isaia Cordinier che non ha visto il campo contro Kaunas e che questa sera potrebbe dare un importante contributo soprattutto dal punto di vista difensivo.