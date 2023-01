Virtus, le magìe di Milos non finiscono mai

Virtus Bologna

79

Reyer Venezia

78

SEGAFREDO : Cordinier 3, Mannion 8, Martini ne, Belinelli 6, Pajola ne, Bako 2, Shengelia 15, Hackett 17, Mickey 9, Camara 2, Weems 7, Teodosic 10. All. Scariolo.

UMANA VENEZIA: Spissu 9, Tessitori 4, Parks 15, Freeman 2, Bramos 14, Moraschini ne, De Nicolao 4, Granger 10, Chillo, Willis 6, Chapell ne, Watt 14. All. De Raffaele.

Arbitri: Begnis, Attard, Borgo.

Note: parziali 26-20; 42-34; 52-58. Tiri da due: Virtus Bologna 1730; Venezia 1334. Tiri da tre: 1123; 1331. Tiri liberi: 1218; 1313. Rimbalzi: 31; 34.

di Massimo Selleri

Milos Teodosic e Isaia Cordinier mettono il loro sigillo su questa vittoria della Segafredo, un successo che consente alla Virtus di tenere il passo con Milano in classifica, anche se tocca ai meneghini il titolo di campioni di inverno con i bolognesi che devono accontentarsi del secondo posto avendo perso lo scontro diretto con l’Armani.

In un campionato così equilibrato difficile dire chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso nella griglia della final eight di Coppa Italia (con la Virtus che, nei quarti, troverà proprio la Reyer nella rassegna di Torino di febbraio). La V nera intanto si gode una vittoria che, se dal punto di vista tecnico ha generato una serie di rilievi, dal punto di vista del morale è un vero toccasana perché sul campo la formazione allenata da Sergio Scariolo nella stessa partita ha fatto vedere cosa può fare una squadra che è in fiducia e una che questa convinzione l’ha persa.

Potendo mettere solo sei stranieri a referto, la panchina bianconera ha deciso di lasciare in borghese Semi Ojeleye, Mam Jaiteh e Iffe Lundgberg, tenendo dentro il fuoriclasse serbo.

Mai più scelta fu più azzeccata dato che il buon Milos a 8’’ dalla fine infila la tripla che vale il 79-78. La Reyer avrebbe tutto il tempo per segnare il canestro della vittoria, ma la difesa dei padroni di casa non fa sconti e con 2’’ da giocare Cordinier intercetta il passaggio di Granger e tutta la Segafredo Arena esulta.

E’ l’epilogo di una gara dove la Virtus è stata anche sul +11 (24-13) è scivolata sul -9 (52-61) segnando solo 10 punti nel terzo quarto e a voler essere pignoli solo due dal 25’ al 30’.

Ci sono altri due aspetti da segnale, il primo è che Alessandro Pajola è andato a referto, ma non ha toccato il campo rifiatando per la gara di giovedì, quando sotto le Due Torri arriverà il Panathinaikos, e il secondo è la buona prova di Daniel Hackett nelle due parti del campo. Un segnale che il play sta tornando quello di un tempo.