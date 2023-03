Virtus, l’ira dei tifosi: "Onorate la maglia"

di Massimo Selleri

Dopo la batosta di Tel Aviv la Virtus nel tardo pomeriggio di oggi (ore 19.30 diretta Sky) scenderà in campo ad Istanbul nella tana dell’Efes. La matematica dice che la V nera non ha più nessuna possibilità di agganciare l’ottavo posto per cui per i bolognesi questa partita non ha più nessun significato e l’obiettivo principale sarà quello di rientrare sotto le Due Torri senza altri giocatori infortunati dopo che in Israele Abass ha rimediato un problema al muscolo adduttore sinistro che lo terrà fermo per tre settimane. Il -31 patito contro il Maccabi ha acceso il disappunto dei tifosi, con i Forever Boys che ieri sera hanno appeso uno striscione dal contenuto inequivocabile: "In gita ci andate st’estate. Onorate la maglia che portate". Insomma già oggi in Turchia bisogna avere un’altra faccia e un altro atteggiamento. Per il futuro della Segafredo sarà molto più importate quanto accadrà questa mattina quando il ceo bianconero Luca Baraldi e il direttore generale Paolo Ronci incontreranno il ceo dell’Eca Marshall Glickman. L’obiettivo di questo appuntamento è strettamente legato all’ottenimento di una wild card che consenta alla formazione allenata da Sergio Scariolo di partecipare all’Eurolega anche nella prossima stagione tenendo presente che non è previsto nessun allargamento della massima competizione continentale. Con i Mondiali che finiscono il 10 settembre e con i giochi olimpici che partiranno il 26 luglio 2024 le squadre partecipanti rimarranno forzamente 18 per andare ad appesantire ulteriormente la stagione degli atleti. Considerato che rimarrà sospesa la licenza del Cska Mosca sono 10 i soci fondatori che hanno un diritto ‘naturale’ a prendere parte alla competizione. A loro bisogna aggiungere Bayern Monaco e Villeurbanne che hanno ottenuto una licenza pluriennale. A loro bisogna aggiungere i monegaschi del Monaco, la vincitrice dell’Aba League, vale a dire una tra Partizan e Stella Rossa, la vincitrice di EuroCup e l’Alba Berlino che pur avendo la licenza in scadenza dovrebbe ottenere un rinnovo nonostante i risultati sportivi non siano stati brillanti. In sostanza ballano due posti per quelli che oggi potrebbero essere tre richiedenti, oltre alla Virtus e a uno dei due club serbi anche Valencia dovrebbe aspirare ad una wild card. Dopo l’incontro di oggi bisognerà attendere il 18 aprile quando si riunirà il board dell’Eca, composto dai 10 club fondatori tra i quali c’è Milano, e dà lì dovrebbe uscire qualche indicazione più precisa. La Segafredo ha al suo attivo una attuale arena provvisoria di circa 10mila persone e risultati sportivi di alto livello negli ultimi due anni come risultato di investimenti costanti e corposi.

Sarà anche importante affrontare al meglio le ultime tre partite e non solo per non scontentare i tifosi. "Vogliamo rimanere nella partita - spiega Scariolo - e onorare la nostra partecipazione all’Eurolega". Oltre ad Abass non saranno della gara Cordinier, Pajola e Teodosic.