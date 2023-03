Virtus, l’onore in Eurolega e il titolo in Italia

di Massimo Selleri

Delle sette partite che mancano da qui alla fine della regular season di Eurolega, alla Virtus è affidato il compito di vincerne il più possibile, a partire da quella di oggi (ore 18 diretta Sky) con la formazione di Sergio Scariolo che giocherà sul campo dell’Alba Berlino. La sconfitta di martedì con il Partizan ha praticamente precluso ai bianconeri la possibilità di arrivare ai playoff, ma il club vorrebbe comunque finire in bellezza l’esperienza europea anche per avere qualche carte in più da spendere tra circa mese, quando concretamente inizieranno le trattative per strappare una wild card a chi organizza la massima competizione continentale.

In questo periodo la dirigenza della Segafredo si augura anche che ci sia qualche altro passo in avanti nella costruzione del nuovo impianto da oltre 10mila posti all’interno della Fiera, in modo tale rendere ancora più corposo ed efficace il dossier che accompagnerà la domanda di partecipazione alla prossima Eurolega. Sempre per non rendere anonimi questi ultimi tre mesi la Virtus guarda anche allo scudetto con qualche ambizione in più rispetto alle settimane scorse quando era ancora possibile sperare nella conquista della Coppa Italia e nei playoff europei. Per quello che fino a qui si è visto in campionato il titolo italiano è una affare tra Milano e Bologna e la sintesi delle ultime due serie finali dice che vince chi ha speso meno energie in Europa. I due obiettivi finali sembrano, quindi, essere in contrasto e a Scariolo spetterà il compito non invidiabile di realizzarli entrambi tenendo presente che l’età media della squadra è molto alta (attorno ai 30 anni), nonostante le presenze di Mannion e Pajola. Il tutto naturalmente sperando che la sfortuna lasci un po’ in pace la V nera.

A voler vedere con la lente di ingrandimento il cammino della Segafredo in campionato e in Eurolega sono appena 13 su 47 le gare in cui non è mancato un giocatore fondamentale non per scelta tecnica ma per infortunio, tenendo come riferimento il quintetto composto da Teodosic, Cordinier, Ojeleye, Shengelia e Jaiteh. L’impegno di oggi non fa eccezione con Cordinier sempre fermo per un problema al piede destro, Shengelia ko dalla varicella e Ojeleye che durante la sfida col Partizan ha accusato una lesione muscolare dell’addominale obliquo interno destro. Vista l’entità degli infortuni del georgiano e del nigeriano (due settimane circa), il club non tornerà sul mercato anche perché gli eventuali innesti sarebbero utilizzabili solo in campionato dove c’è già il turnover degli stranieri con 9 giocatori per 6 posti. E’ partito con la squadra anche il giovane lungo Menalo, guarito da una frattura al piede destro, mentre è rimasto a casa Camara alle prese con un problema fisico.