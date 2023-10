Virtus nelle mani di Daniel e Toko. Ma per l’Eurolega servono i nuovi

Il lungo Toko Shenghelia e il play Daniel Hackett. Questo è il nuovo asse portante della Virtus. Nelle due gare di SuperCoppa si era già visto quanto questa coppia fosse importante nell’economia del gioco bianconero, ma domenica a Scafati è arrivata la conferma. Si dirà che questi due non sono tra i nuovi arrivati in casa della Segafredo e non sono neppure giovanotti dalle belle speranze che con la loro maturazione improvvisa hanno messo in mostra tutto il loro potenziale. Non sarebbe neppure corretto sostenere che il talento e il carisma di Milos Teodosic tendevano ad oscurare il resto della squadra, ma la realtà è che questi giocatori sentono la fiducia di tutto l’ambiente e questo aspetto combinato con una condizione fisica buona ha fatto sì che si creasse questa nuova spina dorsale. Non è un segreto che con l’arrivo di Luca Banchi all’Arcoveggio si respiri un’aria nuova e questo lo si deve all’intelligenza con cui il coach grossetano è entrato nello spogliatoio virtussino. Un ingresso in punta di piedi rispettando le carriere e le storie dei singoli e facendo in modo che, almeno in questa prima parte della stagione, le gerarchie dipendessero sia da quello che si vede in palestra sia dal contributo che ciascun elemento in prospettiva può dare al gruppo. Anche la società ha avuto un ruolo importante in questa operazione di rasserenamento. In estate ha spiegato a Shengelia che ristrutturare non significa ridurre le proprie ambizioni, quanto piuttosto provare a raggiungerle con una modalità diversa vista l’esperienza delle stagioni precedenti. Con Hackett, invece, c’è un dialogo costante con l’idea di arrivare ad un prolungamento anche del suo contratto che, altrimenti, scadrebbe questa estate. Per il presidente Massimo Zanetti il play italostatunitense è un giocatore importante e questo è uno dei migliori presupposti per far partire la trattativa. Il test vero questo asse portante lo affronterà giovedì, quando al PalaDozza arriverà Kaunas. Per una questione di prestigio e di orgoglio il club ha affidato alla squadra il compito di raggiungere i playoff di Eurolega e siccome quello della V nera non è uno dei primi budget della massima competizione continentale, sfruttare al massimo il fattore campo diventa fondamentale. Per l’occasione la Segafredo potrebbe avere nei 12 anche l’esterno serbo Ognjen Dobric, che si è infortunato alla caviglia destra nella finale dei mondiali, mentre è ancora in bilico la posizione di Iffe Lundberg, con la dirigenza e lo staff tecnico che in settimana dovrebbero prendere la decisione finale, vale a dire se provare ad inserire l’esterno danese in una squadra che è stata costruita prevedendo la sua partenza, oppure se relegarlo definitivamente ai margini delle rotazioni.