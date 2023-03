Virtus, non basta un Real Beli: addio playoff

Virtus Bologna

79

Real Madrid

96

SEGAFREDO : Mannion 4, Belinelli 26, Bako 9, Jaiteh 4, Lundberg, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey, Camara ne, Weems 3, Ojeleye 18, Abass. All. Scariolo.

REAL MADRID: Causeur ne, Fernandez 6, Abalde 7, Hanga 2, Hezonja 26, Rodriguez 4, Deck 11, Poirier 2, Cornelie, Tavares 6, Yabusele 24, Musa 8. All. Mateo.

Arbitri: Hordov, Nikolic, Shemmesh.

Note: parziali 12-26; 33-50; 58-68. Tiri da due: Virtus Bologna 1135; Real Madrid 1832. Tiri da tre: 1329; 1530. Tiri liberi: 18; 18. Rimbalzi: 32; 40.

di Massimo Selleri

Alla Virtus non bastano i 26 punti realizzati da un incontenibile Marco Belinelli per avere ragione del Real Madrid e così la squadra del presidente Massimo Zanetti deve dire addio ai playoff di Eurolega. Oggi il capitano bianconero metterà 37 candeline su una torta fatta di tanti allenamenti e altrettanti successi e se fossimo in Giappone probabilmente la sua vita da San Giovanni in Persiceto all’anello Nba fino ad arrivare ai giorni nostri sarebbe il soggetto di un manga o di un cartone animato.

Siamo, invece, nel vecchio continente e allora il Beli deve accontentarsi di essere arbitrato da tre fischietti che vanno in confusione alla seconda azione, di dover digerire alcuni colpi di fortuna degli avversari, e di avere più di un compagno che non lo segue nella sua voglia di fare di tutto per non perdere.

Essendo una persona con la testa sulle spalle lui li difenderà fino alla morte, ma ci sono numeri, come il computo dei rimbalzi (4-16) di fine primo quarto, che sono impietosi e che la dicono lunga su quanto i lunghi virtussino non reggano il confronto a questo livello, con ovviamente l’unica eccezione di Toko Shengelia.

In questo contesto le assenze di Isaia Cordinier, Alessandro Pajola e soprattutto Milos Teodosic spiegano solo in parte il fatto che la V nera precipiti sul -22 (66-88) a 5’ dalla fine e da lì in poi si giochi solo per limare il divario contro gli spagnoli che sulla carta, e a questo punto anche sul campo, sono comunque più forti dei bolognesi.

E’ questo l’epilogo di una gara dove la V nera finisce subito a -17 (6-23) e poi cerca con tanta volontà di rialzarsi, ma nel ricucire non va oltre il -7, toccato tante volte di cui l’ultima sul 55-62. Lo stop chiude definitivamente la porta alla Top 8 continentale, ma non c’è tanto tempo per piangere sul latte versato, adesso bisogna voltare pagina e pensare già a domani, quando alla Segafredo Arena arriverà Pesaro e servirà una vittoria per mantenere la testa della classifica in campionato.