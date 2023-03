Virtus-playoff, scommessa persa

AS Monaco

81

Virtus Bologna

68

AS MONACO: Brown 6, Okobo 21, Moneke 2, Loyd 15, Blossomgame 2, Couture ne, Diallo 7, Motiejunas 12, Amini ne, Ouattara, Strazel 3, Hall 13. All. Obradovic.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 2, Belinelli 8, Pajola, Bako 8, Jaiteh 4, Lundberg, Shengelia 2, Hackett 8, Mickey 14, Weems, Teodosic 10, Abass 12. All. Scariolo.

Arbitri: Radovic, Panther, Mogulkoc.

Note: parziali 21-22; 41-37; 63-53. Tiri da due: Monaco 2443; Bologna Virtus 1219. Tiri da tre: 518; 1133. Tiri liberi: 1821; 1111. Rimbalzi: 39; 24.

di Massimo Selleri

Nonostante l’indiscutibile buona volontà, la Virtus non produce la partita perfetta che le sarebbe servita per tornare a casa dalla Salle Gaston Medicin con una vittoria. Sono diverse le ragioni per cui la formazione allenata da Scariolo si allontana definitivamente dai playoff di Eurolega e tra queste due hanno valenza superiore alle altre.

La prima è che senza Semi Ojeleye e Isaia Cordinier i bolognesi perdono buona parte delle loro potenzialità difensive, soprattutto se Alessandro Pajola e Daniel Hackett non sono al top della condizione fisica, e la seconda è che dai lunghi continua ad arrivare poco o niente se si esclude Toko Shengelia che, però, anche lui non è proprio nel pieno della forma essendo appena guarito dalla varicella.

A smentire questa affermazione uno potrebbe dire che Jordan Mickey è stato il miglior realizzatore bianconero, ma le statistiche non registrano le sue distrazioni difensive che fanno il paio con quelle a rimbalzo in una gara dove gli ospiti sono stati anche traditi dal tiro da tre e si sono lasciati innervosire da qualche fischiata non propriamente favorevole.

I bolognesi toccano il + 5 (26-31) svegliando così la reazione dei monegaschi che piazzano subito un piazzare di 11-0. La Segafredo si riprende ed è partita vera fino a quando non c’è un nuovo allungo dei padroni di casa sul + 10 (63-53). La stanchezza inizia a giocare un brutto scherzo a Belinelli e compagni anche perché ci sono giocatori come Iffe Lundberg che sono completamente fuori dalle dinamiche dell’incontro e così si fa ancora più dura. Il -18 (78-60) è una punizione troppo severa e nel finale si cerca di aggiustare qualcosa, anche se salvare la faccia non muove la classifica.

L’unica buona notizia in previsione della gara di domenica, quando la Virtus sarà impegnata a Milano nello scontro al vertice del campionato, è la prestazione senza sbavature di Abi Abass.