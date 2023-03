Virtus, prova di forza a Sassari e vetta salva

La Virtus soffre ma supera anche l’arcigno ostacolo Sassari e conferma il suo primato in classifica. Senza Ivana Dojkic nemmeno a referto per la sfida, le bianconere faticano ma vincono e tengono a distanza Schio. La formazione di Giampiero Ticchi avanti nel primo quarto cade nel gioco degli avversari è costretta a rincorrere dal -11 di inizio terza frazione di gioco per poi centrare l’aggancio impattando sul 60-60 al 32’ e poi prendendo in mano la sfida e chiudendola a proprio favore.

A guidare la rimonta bianconera che vale la conferma del primato in classifica sono Parker 20 punti e 8 rimbalzi per lei, Andrè doppia-doppia con 10 punti e 11 rimbalzi, ma soprattutto Zandalasini autrice di 20 punti e dei canestri nei momenti decisivi del confronto.

Le altre gare: Valdarno-Schio 48-82, Faenza-Crema 57-62, Ragusa-Geas Sesto San Giovanni 60-56, Brixia-Lucca 50-77, Venezia-San Martino 80-55, Campobasso-Moncalieri 71-49.

La classifica: Virtus Bologna e Schio 46, Venezia 42, Sassari 36, Geas Sesto San Giovanni 32, Campobasso 28, Ragusa 26, Crema 22, San Martino 20, Moncalieri e Lucca 14, Faenza 12, Valdarno 8, Brixia 4.

Filippo Mazzoni