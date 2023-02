Virtus: Scariolo è già alla ’Porelli’, la Spagna gli concede una deroga

di Massimo Selleri

Sergio Scariolo è rientrato nel tardo pomeriggio di ieri a Bologna. Il fair play che giustamente deve esistere tra uomini di sport ha fatto sì che il coach della Virtus già oggi sia alla palestra Porelli per preparare la delicata gara di venerdì quando alla Segafredo Arena arriverà il Baskonia.

Il tecnico bresciano non sarà sulla panchina della Spagna domani sera, con la formazione iberica che sarà impegnata in Islanda. Avendo già ottenuto la qualificazione ai mondiali l’ex giocatore di Treviso Josè Garbajosa e attuale presidente della Feb ha concesso una deroga all’allenatore della V nera che, così, potrà guidare la squadra verso un impegno dal peso specifico molto alto.

Nel frattempo tutti i club di primo livello europeo che non hanno raccolto quanto sperato nella varie coppe nazionali, stanno smaltendo il successivo mal di pancia e questo comporta che si vadano anche spegnendo le voci di possibili rivoluzioni in panchina.

Bologna non fa eccezione e questo tra le altre cose comporta che oggi non vi siano né controindicazioni al fatto che Scariolo continui la sua esperienza sulla panchina della V nera anche nella prossima stagione, né che da parte del tecnico bianconero ci sia in estate il desiderio di salutare la compagnia.

Tutto questo al di là del fatto che per il suo ritorno in Spagna si debbano forzare i regolamenti o creare deroghe ad hoc visto il ruolo di ct della nazionale iberica.

In sostanza l’allenatore della Segafredo continuerà a essere Sergio Scariolo anche nell’annata 202324.

Oltre a Isaia Cordinier, che non sarà della partita non essendo ancora guarito da un infortunio al piede destro, oggi non saranno in palestra neppure Nico Mannion e Toko Shengelia. Il lungo georgiano, però, domani sera si muoverà con un aereo privato dopo aver giocato con la sua nazionale in Olanda, per giocare con la Virtus venerdì e poi volare in Georgia dove domenica affronterà l’Islanda.

Tutto questo accavallarsi di impegni viene spesso vissuto come un problema politico tra Fiba e Eurolega dimenticando la salute dei giocatori.

Shengelia giocherà 6 partite in undici giorni di cui 4, divise a 2 a 2, a meno di 24 ore l’una dall’altra e alla fine sarà probabilmente stremato dalla fatica.

Nel frattempo diverse agenzie di stampa rilanciano l’ipotesi che il presidente della Segafredo e della Virtus Massimo Zanetti acquisisca una parte della proprietà della Sampdoria dettagliando anche il piano economico e finanziario di questa operazione.

I più stretti collaboratori dell’imprenditore, però, smentiscono la sua discesa in campo.