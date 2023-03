Virtus-Segafredo Arena: finalmente ci siamo

di Massimo Selleri

Un impianto da 12mila posti per un costo totale di 40 milioni di euro. Sono i numeri anticipati in autunno dal ceo della Virtus Luca Baraldi e che oggi dovrebbero essere ribaditi dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dal presidente della V nera Massimo Zanetti e dal numero uno di BolognaFiere Giampiero Calzolari.

Il progetto della nuova Segafredo Arena sarà svelato oggi alle 12,30 a Palazzo d’Accursio da chi lo ha ideato: l’architetto Michele Roveri dello Studio Mca Mario Cucinella Architects.

Saranno anche illustrate le tempistiche e tutte le altre novità che gravitano attorno alla struttura a partire chi la gestirà, una società creata ad hoc dove tra i soci ci saranno la Virtus Pallacanestro Spa e lo stesso ente fieristico che sono i principali finanziatori del progetto e che sono anche le realtà che più la utilizzeranno tra partite di pallacanestro e altri eventi.

Il nuovo palazzo dello sport sarà collocato all’interno della Fiera e sorgerà a fianco del padiglione 37 verso via Aldo Moro. Verrà abbattuto il padiglione 35 e tra i vantaggi di questa soluzione è che non viene aumentata la quota di cemento in zona andando a sostituire un edificio già presente ed essendo già disponibili tutte le infrastrutture necessarie per i collegamenti con i relativi parcheggi.

L’impianto avrà una versatilità importante dovendo ospitare sia gli eventi sportivi che quelli più legati all’attività espositiva.

Grazie alla capienza superiore ai 10mila posti la Virtus non dovrà chiedere particolari deroghe qualora dovesse partecipare all’Eurolega, anzi questo è un altro requisito che va a suo favore nella richiesta di una wild card per la prossima stagione.

Non va dimenticato che il Monaco sta disputando la massima competizione continentale anche se il campo di gioco ha una capienza inferiore rispetto a quella del PalaDozza. Incrociando le varie dichiarazioni si arriva alla supposizione che i lavori partiranno a breve e che dovranno essere conclusi per l’autunno del 2024.

Se è vero che questa nuova struttura servirà anche a BolognaFiere per trattenere alcune manifestazioni come Eima, l’appuntamento per la prossima Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio è fissato per il 4 novembre 2024, per cui entro quella data tutto dovrebbe essere in ordine.

Del resto lo stesso Baraldi aveva dichiarato come la Virtus avrebbe iniziato a giocare le gare interne nel nuovo palazzo dalla stagione 202425. Una cosa è certa il patron della Segafredo Massimo Zanetti continua a mantenere le promesse, dopo lo scudetto e il ritorno in Eurolega, ora la V nera avrà pure una nuova casa.