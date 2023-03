Virtus, serve un Mickey da mille e una notte

di Massimo Selleri

Ventisei partite in Eurolega, diciotto in campionato, tutta la Supercoppa e tutta la Coppa Italia. Tra i giocatori della Segafredo Jordan Mickey è quello che più si sta sciroppando tutta la stagione in una situazione non facile visti i tanti guai fisici a cui è andato incontro Shengelia, a cui si aggiunge il lungo infortunio di Abass, in un mosaico che è partito con una falla e che non si è completato durante i mesi in cui era possibile farlo. Nel giudicare la V nera spesso ci si dimentica che la squadra era stata disegnata assegnando ad Achille Polonara una posizione centrale all’interno delle rotazioni bianconere e che poi prima l’assalto dell’Efes e poi quello dello Zalgiris hanno mandato all’aria mesi di trattative sotterranee. A farne le spese è stato soprattutto Mickey che sta facendo gli straordinari nelle due competizioni.

Tra Europa e Italia, il lungo nato a Dallas 28 anni fa ha ampiamente superato i mille minuti di utilizzo e considerando che il computo parte dalla fine di settembre si può immaginare a quale ritmi abbia giocato. Alto 201 centimetri per un peso forma di 107 chili, le sue statistiche lasciano a desiderare soprattutto a rimbalzo dove registra una media di poco superiore di 4 sia in Eurolega che in campionato. Questo è uno degli aspetti in cui tutta la squadra deve migliorare, con lui che è uno dei primi a essere chiamato in causa, se la Segafredo vuole centrare l’impresa sportiva di agganciare l’ottavo posto europeo e partecipare ai playoff.

Ieri chi organizza la massima competizione continentale ha reso noto un prospetto dove alle 18 squadre è assegnata una percentuale relativa alla probabilità di partecipare alla Top8. Alla formazione allenata da Sergio Scariolo viene assegnato il 18.32% e per alzare questo numero è necessario vincere domani sera a Montecarlo. Mickey è uno dei primi a essere chiamato in causa, ma nel suo ruolo l’energia è una delle componenti più importanti: più nel suo reparto ci sono acciaccati e più tocca a lui occupare minuti che non gli competono con il risultato che all’appuntamento successivo il serbatoio rischia di andare rapidamente in riserva. Questo circolo vizioso spiega come mai il lungo statunitense sia partito molto bene e si sia un po’ perso per strada. Scariolo, però, non ha particolari dubbi sulle sue qualità anche se non ha segnato domenica a Venezia nei 20’ in cui è rimasto in campo. Lo spogliatoio della Virtus è consapevole di quanto sin qui la situazione sia stata condizionata dagli infortuni e di quanto alcuni elementi si siano sacrificati, ma la parola d’ordine dei capipopolo Shengelia, Teodosic, Hackett e Belinelli, è che adesso bisogna solo pensare a giocare rimandando le analisi a quando le bocce saranno ferme.