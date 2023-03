Virtus, serve un miracolo Real Scariolo: "Rendiamo fieri i tifosi"

di Massimo Selleri

Dopo la vittoria a Milano ritornano gli impegni di Eurolega per la Virtus che oggi (ore 19 diretta Sky) ospiterà il Real Madrid alla Segafredo Arena.

Alla vigilia il presidente Massimo Zanetti ha voluto puntualizzare alcuni aspetti relativi al futuro del club. "Se vinciamo con il Real siamo ancora in corsa per i playoff – spiega il numero uno bianconero –. Voglio poi sottolineare come Scariolo sia sotto contratto anche per l’anno prossimo e comunque finisca questa stagione rimane con noi e insieme a lui progetteremo insieme la nuova squadra. Sono contentissimo di Scariolo, penso che sia l’allenatore quantomeno migliore d’Europa, se non del mondo: è Campione del Mondo, ha vinto 4 volte l’Europeo, più di questo si fa davvero fatica a fare".

Il coach virtussino continua a fare i conti con le assenze. Alessandro Pajola non ha recuperato e, quindi, farà compagnia a Isaia Cordinier e a Milos Teodosic, mentre tornerà a referto Semi Ojeleye, anche se il suo minutaggio sarà molto ristretto.

"Affrontare il Real Madrid – dice Scariolo – è sempre una grandissima sfida, nel panorama della pallacanestro europea è una squadra di grandissima tradizione, con una struttura molto solida, un eccellente roster e un eccellente coaching staff che ha lavorato per tanti anni raggiungendo grandi risultati. Hanno fisicità e taglia in moltissime posizioni e capacità nell’attaccare l’area in maniera diversa, con penetrazioni, andando in post basso, in transizione. Hanno eccellenti tiratori che possono anche creare spazi per i giocatori in area. Da parte nostra siamo motivati a tornare davanti ai nostri tifosi, per dare una buona immagine di noi stessi come abbiamo fatto nella maggior parte delle occasioni in Eurolega e per fare sì che escano da palazzo orgogliosi dello sforzo che hanno fatto i loro giocatori".

Con la strada per i playoff tutta in salita, la Virtus sta affilando le armi diplomatiche per ottenere una wild card. Il ceo bianconero Luca Baraldi, insieme al direttore generale Paolo Ronci, la settimana prossima andranno a Barcellona per incontrare il presidente dell’Eca Marshall Glickman, poi la visita dovrebbe essere ricambiata il 13 aprile quando il numero uno di Eurolega dovrebbe essere tra gli spettatori della gara tra Virtus e Milano.

Intanto non sono previsti allargamenti della massima competizione continentale, per cui il numero delle partecipanti resterà fissata a quota 18.