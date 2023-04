Virtus, serve un pieno di energia e autostima

di Massimo Selleri

Il campionato di serie A è arrivato all’undicesima giornata di ritorno con la Virtus che alle 19 (diretta su Eleven) ospiterà Trento alla Segafredo Arena. I bianconeri non hanno tante alternative per mantenere la vittoria di vantaggio che hanno su Milano e consolidare così il loro primato, devono uscire dal campo con i due punti in tasca.

L’infermeria continua a dare qualche grattacapo allo staff tecnico con Nico Mannion che non sarà della gara, insieme con Abi Abass, Isaia Cordinier e Mam Jaiteh, mentre rientrano Alessandro Pajola e Milos Teodosic che, però, avranno un minutaggio limitato.

"Affrontiamo una squadra molto fisica e con lunghi dinamici – spiega Andrea Diana, il vice del coach Sergio Scariolo – il nostro obiettivo sarà quello di limitare le palle perse e avere cura della palla nei nostri possessi offensivi, evitando intercetti e corse in contropiede e pareggiare il loro livello di energia. Sono in grado di attaccare l’area, sia con gli esterni con penetrazioni, sia con tanti giocatori abili nella posizione di post basso, proteggere l’area sarà un nostro obiettivo principale anche per avere il controllo dei rimbalzi. In attacco dovremo avere grande condivisione della palla, giocare insieme, attaccare i vantaggi, essere bravi ad attaccare dove c’è la possibilità di farlo nel migliore dei modi. Altro obiettivo importante della gara sarà quello di riprendere ritmo, inserire piano piano i giocatori che stanno uscendo da infortuni e sono pronti per rientrare e riavere partita dopo partita il roster a completa disposizione".

Nel frattempo la V nera continua a guardare il panorama dei club europei per cercare di rinforzare la squadra sotto canestro con un centro. La scelta è condizionata dal fatto che l’EuroCup e la Basketball Champions League sono arrivate alla loro fase finale. Ad esempio l’ex Varese John Egbunu, uno dei nomi che radio mercato ha affiancato al club presidente Zanetti, ora potrebbe liberarsi dato che i turchi del Gaziampet hanno ingaggiato il lungo Ryan Luther proveniente dalla Spagna, dove il Murcia ha concluso la sua avventura in Champions.

Tornando alla gara di oggi Trento non registra defezioni con i precedenti tra le due squadre che sono in perfetta parità: nelle 14 volte in cui si sono incontrate per 7 volte si sono imposti i bolognesi che hanno vinto anche la gara d’andata con il risultato di 64-71. Oggi arbitrano Lo Guzzo, Gonella e Pepponi.