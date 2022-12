Virtus, serve una difesa di ferro per sognare

di Massimo Selleri

La Virtus torna a concentrarsi sull’Eurolega dopo la combattuta vittoria di Pesaro. Alle 20,30 (diretta Sky) alla Segafredo Arena arriva il Fenerbahce una delle cinque squadre che, al termine della quindicesima giornata, comandavano la classifica della massima competizione continentale.

La formazione bianconera si presenta a questo delicato appuntamento avendo recuperato solo Jordan Mickey, mentre Isaia Cordinier resterà in borghese insieme con Semi Ojeleye.

"Stiamo ancora attraversando – spiega l’assistente allenatore Alberto Seravalli – un momento di emergenza fisica anche se proveremo a recuperare qualche giocatore da inserire nelle rotazioni. E’ una squadra lunga, profonda, che ha grande qualità negli esterni come Calathes, Wilbekin e Guduric, e nei lunghi con Motley, Booker e Pierre, giocatori molto fisici. Sarà una partita dura, siamo consapevoli dello sforzo che dovremo fare per combattere e per cercare di ottenere la vittoria, confidando sui nostri tifosi che già in passato, in queste occasioni, non hanno mai fatto mancare il loro supporto".

A presentare l’incontro uno dei più stretti collaboratori di Sergio Scariolo perché il coach bianconero sta ancora smaltendo la pesante influenza che lunedì si era già manifestata in terra marchigiana.

Il tecnico bresciano ha comunque condotto regolarmente tutti gli allenamenti in questi giorni e questa sera dovrebbe essere al suo posto, grazie soprattutto ai poteri del paracetamolo.

Due i problemi aperti che la Virtus deve risolvere per avere qualche opportunità di vittoria. Il primo è quello di mettere in campo una difesa molto intensa, cosa non semplice vista l’assenza di Cordinier, e il secondo è quello di avere una maggiore consistenza sotto canestro nella propria area e in quella avversaria.

"Sarà una partita molto dura – dice l’esterno danese Iffe Lundberg –: il Fenerbahce è una squadra molto equilibrata con tante opzioni in attacco. Si tratta di una formazione a cui piace giocare in maniera veloce e quindi dovremo essere bravi a limitare le loro transizioni. Ci siamo preparati nella maniera giusta, per noi è una partita molto importante in cui dobbiamo cercare di fare del nostro meglio soprattutto giocando in casa. Siamo focalizzati su questa grande opportunità".

Per provare a rimettersi in corsa verso i playoff la Segafredo deve vincere questa partita sfruttando al massimo anche il fattore campo, con i tifosi che stando alla vendita dei biglietti garantiranno un buon colpo d’occhio e sopratutto il tradizionale caloroso sostegno.

Un successo potrebbe anche avere l’effetto di affrontare in maniera più convinta la questione mercato andando alla caccia di un centro.