Virtus, subito un altro esame Un blitz per tenere la scia di Schio

Insidiosa trasferta veneta per la Virtus femminile, che questa sera. alle ore 18, scende in campo a San Martino di Lupari nella seconda giornata di ritorno di serie A1 femminile.

Terza di quattro trasferte consecutive in campionato per le V Nere che oggi trovano quello che sulla carta è l’avversario più tosto nel poker delle sfide in programma a cavallo di fine-inizio anno. Se si analizza la classifica San Martino è formazione di media levatura, la realtà dei fatti è che le venete sono una squadra ancora con tanti alti e bassi, ma di alta qualità.

La conferma del lavoro svolto da coach Lorenzo Serventi, ex della sfida e che anche a Bologna aveva fatto molto bene, è infatti arrivato nelle ultime sfide con la vittoria di Campobasso nell’ultimo turno del 2022 e con la beffarda sconfitta di misura subita l’1 gennaio con Schio.

La formazione di Giampiero Ticchi dovrà fare grande attenzione alle lupe, per non correre i rischio di inciampare pericolosamente e perdere ulteriore contatto dalla vetta della classifica.

Sul fronte bianconero, digerita, non benissimo per come è arrivata, la sconfitta di Eurolega con Valencia, Sabrina Cinili e compagne dovrebbero presentarsi in campo al gran completo, visto il recupero sia del capitano che di Ivana Dojkic in campo anche nella sfida con le spagnole.

Arbitri designati a dirigere la gara San Martino-Virtus sono Salustri, Capurro e Mura.

Le altre gare: Sassari–Valdarno, Faenza-Moncalieri, Geas Sesto San Giovanni-Schio, Ragusa-Brixia, Campobasso-Reyer Venezia, Crema-Lucca.

La classifica: Schio 28, Virtus Bologna e Venezia 24, Sassari e Geas Sesto San Giovanni 20, Campobasso e Ragusa 16, San Martino 14, Moncalieri 12, Faenza 8, Crema 6, Lucca 4, Brixia e San Giovanni Valdarno 2.

Filippo Mazzoni