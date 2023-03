Virtus, un cambio di ritmo che fa sperare

di Massimo Selleri

Comparando l’andamento della Virtus con quello delle altre squadre dal giorno dopo il -46 del Pireo, vale a dire il 10 dicembre, alla gara di martedì scorso contro il Partizan, si scoprirebbe che la formazione bianconera sarebbe quinta in classifica, con nove vittorie nelle ultime sedici partite contando anche il successo di Berlino.

L’analisi è stata svolta dallo staff tecnico del coach Sergio Scariolo e punta a dimostrare due aspetti che si intrecciano tra loro e che hanno fortemente condizionato il cammino della Segafredo in Eurolega. Come tutti gli esordienti anche i bolognesi hanno pagato un tributo importante dovuto all’ambientamento, tassa ancora più onerosa se si considera che nei primi impegni si è dovuto fare a meno di Toko Shengelia, uno degli elementi più esperti a livello europeo. Per quello che si è visto in Eurolega anche la lunga assenza di Abi Abass ha giocato un ruolo negativo non piccolo visto il fisico e la duttilità dell’ala italiana.

La conclusione è che se la sfortuna non avesse sistematicamente azzoppato il quintetto titolare, oggi probabilmente la squadra sarebbe nelle prime otto. Siccome, però, la storia non si fa né con i se né con i ma il club e i tifosi devono accontentarsi di vedere sul campo un gruppo che ha imparato a lottare e che fino a quando ci sarà anche la più piccola delle speranze cercherà di risalire la china e di entrare nei playoff.

Tutto passa dalla gara di giovedì nel Principato di Monaco, per un incontro dove mancheranno ancora due pezzi da novanta come Isaia Cordinier e Semi Ojeleye. Qualche speranza per riavere Shengelia. Spetterà a chi è disponibile provare a fare lo sgambetto ai monegaschi, sapendo che il pronostico non è favorevole. Prima di quell’appuntamento domani la V nera sarà impegnata contro quella Venezia dove abbondano gli ex, tra Riccardo Moraschini, Marco Spissu e Amedeo Tessitori. I tre rappresentano un bel trailer di quella che è stata la storia recente della storia bianconera, un periodo dove non sono state poche le schermaglie tra bolognesi e lagunari.

Il primo obiettivo, vista l’aria che continua a tirare dalle parti dell’Arcoveggio, è quello di non registrare nuovi infortuni, il secondo è quello di vincere cercando di risparmiare il più possibile quei giocatori che saranno chiamati a fare gli straordinari in Eurolega.

Il discorso è all’opposto per la Reyer, con i veneziani che sono già qualificati per gli ottavi di EuroCup che devono migliorare la loro posizione in campionato: attualmente sarebbero fuori dai playoff.