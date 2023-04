Virtus, un doppio sogno che vale la storia

di Massimo Selleri

Nella storia della pallacanestro solo la Reyer Venezia è riuscita a vincere uno scudetto sia con le donne che con gli uomini. E’ capitato che nella stessa città si festeggiasse la vittoria dei due titoli italiani, ma con due società diverse. Ad esempio nel 1940 Trieste arrivò prima sia con i maschi della Ginnastica Triestina sia le con le femmine del Dopolavoro Ilva, ma non è mai successo che un club impegnato nelle due competizioni vincesse il triangolo tricolore nella stagione. Alla Segafredo nessuno lo dice, anche per una questione di scaramanzia, ma tutti sperano di essere la prima società a raggiungere questa impresa. Stando sempre all’almanacco sarebbe già un record arrivare in finale con entrambe le squadre. Sempre la Reyer ci andò vicina nella stagione 194546 quando i maschi persero l’accesso all’ultima fase con Vicenza, ma da quando esistono i playoff non si registrano casi simili. Le ragazze bianconere stanno già facendo la loro parte e il sold out per la gara di domani sera, la prima della serie finale contro Schio, dimostra quanto questa realtà stia entrando lentamente nel cuore dei bolognesi e questo potrà garantire alla formazione allenata da Giampiero Ticchi il calore di tutta Basketcity e non solo di quella che si professa bianconera. Un supporto importante per quella che sarebbe un’altra impresa dal punto di vista sportivo, dato che sotto le Due Torri lo scudetto femminile non si è mai fermato. Vincerlo significherebbe coronare un altro sogno del patron Massimo Zanetti che fino dall’inizio di questa avventura sottolineò come la sua entrata nel mondo della donne aveva il compito di portare a Bologna l’unico trofeo che ancora mancava dal punto di vista cestistico. Anche i ragazzi allenati da Sergio Scariolo sono in linea con questo obiettivo.

Vista l’età media della squadra sarebbe più corretto parlare di uomini, ma in ogni caso la V nera è prima in classifica con un successo di vantaggio su Milano e ha il destino nelle sue mani.

Domenica sarà impegnata a Treviso e nell’ultima giornata della regular season ospiterà Varese, due formazioni che sono impelagate nella lotta per non retrocedere e che giocheranno con il coltello tra i denti. Lentamente l’infermeria si sta svuotando e ora bisogna decidere quali sono gli elementi più in forma con cui affrontare i playoff.

Quello che accadrà durante questa seconda parte della stagione servirà per aiutare il club a decidere come muoversi nel cambiare un gruppo che, comunque, va ringiovanito. Per non ritrovarsi nella stessa situazione di quest’anno si partirà dallo scheletro italiano del roster per poi stabilire le altre posizioni.

Nel frattempo questa sera si gioca gara 6 tra Kuban e il Cska Mosca e una eventuale eliminazione della squadra moscovita potrebbe essere il primo passo per portare il centro serbo Nikola Milutinov a vestire la maglia della Virtus Segafredo già durante i playoff per dare una maggiore consistenza sotto canestro ai bianconeri.