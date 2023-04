Virtus, zero voli: Mitchell resta ad Atene

di Massimo Selleri

Salvo sorprese dell’ultima ora Akil Mitchell resterà all’Aek di Atene e a questo punto non è escluso che la Virtus non compia nessuna operazione di mercato pur continuando a sondare se nel panorama dei centri che si possono spostare, c’è qualcosa che possa interessare al club bianconero. In questa partita la dimensione economica è il fattore principale con il club bianconero che ha previsto un budget per un nuovo innesto e che non intende utilizzare un centesimo di più per un ingaggio della durata massima di 67 settimane. La giornata di ieri conferma questa intenzione.

In mattina dalla capitale ellenica era arrivata la voce che la V nera stesse trattando il pivot panamense, mentre da Bologna si confermava l’interesse ma si smentiva qualsiasi tipo di trattativa. Poi nel pomeriggio rimbalzava una seconda notizia per cui l’Aek avrebbe preferito non cedere il giocatore, una informazione che lasciava intendere come ci volesse un buy out non piccolo per liberarlo, cosa che ha immediatamente raffreddato l’interesse del club del presidente Zanetti. Ora si continua a scandagliare il mercato per provare ad accontentare il coach Sergio Scariolo, ma senza particolari patemi se questa ricerca non porterà a nulla.

La morale è che ora la priorità dei dirigenti bianconeri è quella di recuperare i 5 giocatori infortunati per presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai playoff e da lì iniziare la cavalcata per provare a conquistare il 17simo scudetto che, tra l’altro, sarebbe anche il secondo nel giro di tre stagioni. Tra i cestisti che in maniera più o meno stabile stanno occupando l’infermeria Iffe Lundberg sembra essere destinato a finire ai margini delle rotazioni, mentre il futuro di Mam Jaiteh potrebbe essere diverso. Oggi finisce il Ramadan, il mese musulmano del digiuno diurno, e il centro francese tornerà ad alimentarsi con regolarità. Questo aspetto dovrebbe consentire al giocatore di ritrovare una buona condizione fisica creando le condizioni per un buon finale di stagione, pur sapendo che da agosto vestirà la maglia del Monaco. L’importanza di Abi Abass e di Isaia Cordinier è sostenuta dalla loro struttura fisica e dalle loro abilità difensive, mentre su Nico Mannion c’è l’aspettativa che prima o poi possa esprimere anche con la maglia della Segafredo tutto quello che fa vedere quando veste quella azzurra. Potrebbe essere proprio il giovane play italostatunitense una delle armi in più dei bolognesi nei playoff scudetto.

Domenica in Fiera arriva Sassari per una partita ricca di insidie dato che gli ospiti hanno conquistato la matematica partecipazione ai playoff ed ora puntano a confermare il loro quarto posto tenendo Venezia a debita distanza. Anche alla V nera serve un successo per mantenere il suo vantaggio su Milano per occupare la migliore posizione possibile nella griglia che definisce i diversi passaggi che portano allo scudetto. Avere sempre il fattore campo a proprio favore è sicuramente un vantaggio, soprattutto se non ci sono le fatiche di coppa ad appesantire il cammino di chi arriverà in finale.