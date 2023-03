Virtus Bologna Alba Berlino: dove vederla in tv

Ojeleye non ci sarà con Berlino

Bologna, 8 marzo 2023 – Aggrappata ancora al sogno playoff, la Virtus Segafredo scende in campo, giovedì 9 pomeriggio alle 18 alla Mercedes-Benz Arena di Berlino contro l’Alba padrona di casa. Il ko subìto in casa dal Partizan ha ridotto le possibilità dei bianconeri di chiudere tra le prime otto la stagione regolare, ma Marco Belinelli e compagni hanno comunque l’intenzione di provarci fino alla fine, anche se la formazione bianconera deve fare i conti con un organico con tante assenze.

Indisponibili Isaia Cordinier, Toko Shengelia, Gora Camara e Semi Ojeleye, quest’ultimo nella gara di ieri ha riportato una lesione muscolare dell’addominale obliquo interno destro, a Berlino torna Leo Menalo.

Coach Scariolo promette battaglia alla vigilia della trasferta di Berlino: “L’Alba Berlino è una squadra molto atletica e strutturata fisicamente, sono primi per numero di possessi, sono secondi per assist e terzi per rimbalzi offensivi dunque il nostro obiettivo principale sarà difendere bene in transizione e farli uscire dal loro piano partita in attacco. Usano molto blocchi ciechi, blocchi sulla linea di fondo, alley-up, dunque la nostra consapevolezza e la nostra comunicazione dovranno essere molto alte. Offensivamente dovremo essere focalizzati sul cercare di ridurre le palle perse attraverso esecuzioni migliori e spaziature migliori con un migliore controllo del pallone”.

Ad analizzare la sfida è Ismael Bako: “La partita di domani sarà molto fisica, giocheremo contro una squadra che corre molto e dovremo essere pronti per questo. La chiave sarà mettere in campo la giusta intensità: più di una volta in questa stagione abbiamo dimostrato di poter vincere contro tanti tipi di squadre e domani sarà un’occasione ulteriore per dimostrarlo”.

Arbitri: Javor, Vilius, Zamojski.

Dove vederla in tv

Radio & tv: Diretta Sky Sport Arena, Eleven Sports, Euroleague.TV e radio su Nettuno Bologna Uno.