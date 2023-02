Asvel Virtus Bologna 64-77: Belinelli fa volare le Vu Nere più vicine ai playoff

Bologna - Verona

Villeurbanne (Francia), 3 febbraio 2023 – La Virtus passa in casa dell’Asvel 64-77 e dopo la vittoria con la Stella Rossa concede un bis che la rilancia ancor di più in chiave playoff, adesso vicinissimi, visto che Partizan e Maccabi, ma anche Zalgiris e Valencia sono ad appena una vittoria in più dei bianconeri, undicesimi al pari dei campioni in carica dell’Efes, in una classifica che dopo 23 giornate è ancora cortissima.



Senza Ojeleye, Lundberg e soprattutto Teodosic, forte attacco influenzale per lui, Sergio Scariolo si affida a quintetti atipici, fa scudo con un’ottima difesa e poi trova tanti protagonisti in attacco: su tutti capitan Marco Belinelli strepitoso al tiro, oltre alle positive prove di Alessandro Pajola e Isaia Cordinier.



Sfida che vive di momenti e di strappi. Parte meglio la formazione di Scariolo avanti 2-9 sulla tripla di Weems al 3’.



Asvel si affida a De Colo e si porta avanti 12-9. Superato il moneto negativo, tra il finale di primo quarto e avvio secondo la Virtus con un Belinelli in serata, riprende in mano la sfida toccando anche il +12, sul 17-29. Villeurbanne però è in partita e si riporta a stretto contatto già nel finale di seconda frazione. Virtus sempre avanti nel punteggio, ma vantaggio bianconero che rimane sempre contenuto.



Al 30’ bianconeri avanti 48-55. Al 32’ la Virtus tocca il +15 sul 48-63.

Hackett e compagni tengono sempre l’inerzia della sfida dell’Astroballe e si impongono con pieno merito.



Asvel Virtus Bologna 64-77: il tabellino



ASVEL VILLEURBANNE: Bost 9, De Colo 15, Kahudi 8, Lighty 5, Fall 11; Mathews 2, Noua 10, Risacher, Obasohan 2, Pons 2, Diot ne, Tyus ne. All. Parker.

SEGAFREDO BOLOGNA: Hachett 7, Cordinier 10, Weems 5, Shengelia 10, Jaiteh 4, Mannion 6, Belinelli 21, Pajola 5, Bako 4, Mickey 5; Camara ne, Abass ne. All. Scariolo.

Arbitri: Javor, Jovcic, Tsaroucha.

Note: parziali 14-21, 37-39, 48-55

Tiri da due: Asvel 17/33; Virtus 18/31 . Tiri da tre: 6/22; 9/26. Tiri liberi: 12/15; 14/16. Rimbalzi: 27; 32.