Asvel Virtus Bologna oggi, Teodosic si ferma ai box

Milos Teodosic questa sera non ci sarà

Bologna, 3 febbraio 2023 – Milos Teodosic salta la sfida di questa sera con l’Asvel.

Per la fondamentale sfida di questa sera contro la formazione francese, in programma alle 21 all’Astroballe di Villeurbanne, Sergio Scariolo dovrà fare a meno di Milos Teodosic.

Il mago serbo sarà costretto a rinunciare alla trasferta francese, privando le V Nere di una delle armi migliori.



Teodosic si sta infatti confermando come elemento imprescindibile per una Virtus che prova a risalire la china e a riaffacciarsi in zona playoff.

Sotto questo aspetto la sfida di questa sera con l’Asvel sarà fondamentale nel percorso di Belinelli e compagni chiamati a confermarsi dopo la vittoria con la Stella Rossa ed a “vendicare” la sconfitta con i francesi dell’andata.



Per stasera rientra tra i giocatori convocabili Nico Mannion, mentre oltre a Teodosic saranno indisponibili anche Iffe Lundberg, Leo Menalo e Semi Ojeleye.



Arbitri – Direzione di gara affidata a Javor, Jovcic, Tsaroucha.

Radio & Tv - Diretta su Sky Sport Uno, Eleven Sports, Euroleague.tv e Radio Nettuno Bologna Uno.