Virtus Bologna Barcellona, i biglietti e dove vedere la sfida di Eurolega

Torna fra i disponibili Milos Teodosic

Bologna 8 febbraio 2023 – Aria di grande sfida alla Segafredo Arena. Davanti a non meno di 8mila spettatori, domani sera alle 20.30 la Virtus ospita nella 24^giornata di Eurolega il Barcellona. Tornano a disposizione Lundberg e Teodosic, mentre sono ancora indisponibili sia Cordinier e Ojeleye privando Sergio Scariolo di due pedine fondamentali soprattutto a livello difensivo e tattivo.



“Per avere chance di vittoria contro il Barcellona bisogna giocare al massimo. I catalani sono ottimi da entrambi i lati del campo, con un roster profondo e grandi campioni di esperienza di Eurolega. Le loro peculiarità è che protegge bene l’area e allo stesso tempo è la squadra miglior per percentuale più bassa da tre punti concessa agli avversari. C’è ammirazione per il grande avversario che avremo davanti, allo stesso tempo noi stiamo giocando un’ottima Eurolega, stiamo competendo sempre, facendo del nostro meglio in ogni partita e questo è molto visibile”. Rientrano tra i convocabili Iffe Lundberg e Milos Teodosic. Indisponibili invece ancora Isaia Cordinier, Leo Menalo e Semi Ojeleye.



“Abbiamo davanti la sfida con Barcellona, un avversario duro e una grande squadra, con un ottimo allenatore e ottimi giocatori – sottolinea Jordan Mickey - Noi dovremo giocare la nostra partita, focalizzandoci sui rimbalzi che devono essere la nostra priorità e dovremo contenere i loro tiratori per avere chance di vittoria”.

Virtus Barcellona, biglietti e dove vederla

Biglietti – Nonostante la grande affluenza sono ancora disponibili presso la sede Virtus domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, oppure alla biglietteria della Segafredo Arena in piazza della Costituzione a partire dalle ore 18.30.

Arbitri – Direzione di gara affidata Lottermoser, Nedovic, Peer.

Radio & Tv - Diretta Sky Sport Uno e Arena, Eleven Sports, Euroleague.TV e radio su Nettuno Bologna Uno.