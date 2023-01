Una straordinaria Virtus passa a Barcellona 75-83

Nico Mannion

Per approfondire:

Barcellona (Spagna), 5 gennaio 2023 – Straordinaria Virtus. La formazione di Sergio Scariolo si lascia alle spalle le scorie della sconfitta con Milano e si impone con una prestazione straordinaria al Palau Blaugrana per 75-83.



Virtus praticamente sempre avanti, fino ad al massimo vantaggio di +13 nel secondo parziale, capace di tenere al ritorno del Barcellona, catalani avanti solo per qualche istante e i bianconeri che si impogono con pieno merito nel finale.

La formazione di Sergio Scariolo inizia bene, continua meglio, ma poi vede tornare in scia il Barcellona, che alza il proprio livello difensivo e si riporta a stretto contatto. La Virtus tiene botta anche ad inizio della seconda frazione di gioco.



I catalani raggiungono la parità sul 51-51 al 25’. Sull’azione successiva il Barcellona si porta avanti 51-53, unico vantaggio locale della sfida. Ci pensa ancora Lundberg a ribaltare il punteggio. Sul 54-56.



Barcellona con l’inerzia ma il ritorno in campo di Teodosic cambia la sfida. Due assist per Bako del mago rilanciano le V Nere che torna ad allungare ad inizio della quarta frazione di gioco. Al 34’ bianconeri avanti 59-68 dopo il canestro di Teodosic.

Il Barcellona torna in scia con Mirotic, ma di fronte alla platea del Pala Blaugrana un ispirato Teodosic rilancia con la seconda tripla di serata la Virtus. Una grande difesa bianconera svolta la sfida negli ultimi minuti. In attacco invece ci pensano Lundberg e Ojeleye, quest’ultimo con 2 canestri di fila che valgono il +10 sul 70-80 a 1’33” dalla fine. Pajola fa 2 su 2 dalla lunetta per il +12, con partita chiusa e i tanti tifosi bianconeri presenti festanti.



Il tabellino

BARCELLONA 75

VIRTUS BOLGONA 83

FC BARCELLONA: Da Silva 11, Pauli, Sanli 3, Vesely 12, Kalinic 4, Laprovittola 11, Abrines 9, Higgins 5, Kuric 11, Jokubaitis, Mirotic 9, Nnaji ne. All. Jasikevicius.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 3, Belinelli ne, Pajola 5, Bako 8, Jaiteh 10, Lundberg 20, Shengelia 5, Mickey 6, Camara ne, Weems 4, Ojeleye 14, Teodosic 8. All. Scariolo.

Arbitri: Radovic, Petek, Udyanskyy.

Note: parziali 15-26, 39-42, 57-60.

Tiri da due: Barcellona 15/30; Virtus 22/30. Tiri da tre: 8/26; 9/24. Tiri liberi: 21/24; 12/14. Rimbalzi: 33; 26.