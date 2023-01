Eurolega, Bayern Monaco Virtus Bologna: 91-84: si complica la corsa all’ottavo posto

Bayern Monaco-Virtus Bologna, Teodosic in azione (foto Ciamillo)

Monaco di Baviera (Germania), 27 gennaio 2023 – Non basta una prova volitiva di squadra e il solito eccellente Teodosic a salvare la Virtus.

A Monaco i bianconeri scivolano nella sfida playoff con i tedeschi e si complicano la corsa all’ottavo posto. Vittoria meritata per il Bayern con la V Nera che seppur non mollando è sempre stata costretta a rincorrere gli avveresari.

La Virtus si presenta in Baviera con tanti tifosi al seguito, ma senza Lundgerg, lasciato a riposo per il problema alla mano e che lo costringerà a saltare le prossime sfide, a cominciare da quella domenica pomeriggio alla Segafredo Arena con Verona.

Aggregato alla comitiva bianconera, ma non tra i 12, c’è anche Awudu Abass, appena tesserato per il campionato e che tra meno di 48 ore con gli scaligeri dell’ex Ramagli potrebbe essere della sfida.

In campo a Monaco la formazione di Sergio Scariolo è sempre stata costretta a rincorrere gli avversari. I tedeschi guidati da Trinchieri prendono subito la testa, prima con Harris poi con Rubit e Winston.

La Virtus ha il coraggio di non mollare, con il solito Teodosic a illuminare e sotto la spinta dei propri tifosi. Il Bayern però controlla i tentativi di rimonta bianconera, fini al -2, ma poi torna ad allungare fino al +11, con cui le squadre vanno all’ultimo stop al 30’ sul 66-55.

Nell’ultima frazione i tedeschi allungano sul +14 per il 76-62 del 33’, con Scariolo costretto a chiedere tempo per riordinare le idee dei bianconeri per l’ultimo assalto, guidato dal solito Teodosic, ma non basta la prestazione del serbo, che supera quota 3000 punti in Eurolega, per ribaltare un punteggio che alla fine premia un Bayern sempre in testa.

“Abbiamo lottato, in attacco abbiamo giocato anche una buona partita – conferma Scariolo - forse in tante situazioni non sono state favorevoli e non abbiamo messo la giusta energia, non posso essere scontento la squadra ha fatto una buona partita”.

Il tabellino

BAYERN MONACO 91

VIRTUS BOLOGNA 84

BAYERN MONACO: Weiler-Babb 10, Walden 5, Seeley 7, Winston 15, Giffey 9, Hunter 5, Bonga 6, Jaramaz 6, Wimberg, Harris 7, Rubit 18, Gillespie 3. All. Trincheri.

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 14, Mannion ne, Belinelli 10, Pajola, Bako 8, Jaiteh 9, Shengelia 8, Hackett 12, Mickey 2, Weems ne, Ojeleye 7, Teodosic 14. All. Scariolo.

Arbitri: Pukl, Perez, Thepenier.

Note: parziali 22-18, 43-38, 66-55.

Tiri da due: Bayern 27/44; Virtus 21/34. Tiri da tre: 5/21; 8/27. Tiri liberi: 22/30; 10/18. Rimbalzi: 37; 28.