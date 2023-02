Basket, Virtus sconfitta: la Coppa Italia è di Brescia

Coppa Italia, Virtus sconfitta (Ciamillo)

Torino, 19 febbraio 2023 – La Coppa Italia si conferma stregata per la Virtus.

Al Pala Alpitour di Torino la finalissima che assegna il titolo va a Brescia che si impone 76-84.

La formazione di Sergio Scariolo paga a caro prezzo le pessime percentuali al tiro e le troppe palle perse cedendo di fronte alla Cenerentola, che diventa meritatamente regina della Final Right torinese.

Sulle ali dell’entusiasmo per aver eliminato Milano e Pesaro, Brescia si conferma un osso molto duro per la Virtus, con Della Valle che micidiale scorer, ma anche miglior assistman della competizione, ma con una prestazione collettiva di grande spessore, a conferma di come i bresciani reduci da 6 sconfitte consecutive in campionato abbiamo affrontato con grande determinazione la Coppa Italia.

E’ soprattutto in difesa a permettere alla formazione di Magro di prendere in mano la sfida, con la Virtus, Belinelli a parte, che litiga con i canestri del Pala Alpitour.

Brescia che sembrava agnello sacrificale di questa Coppa Italia, prima con Milano, poi con Pesaro e infine con la Viruts, si conferma invece leone capace di azzannare e sbranare gli avversari.

Brescia avanti in avvio 0-5, Virtus che rientra subito, la sfida è molto equilibrata e seppur si segni poco, sono proprio i lombardi a prendere pian piano in mano la sfida toccando il +10 all’intervallo e allunganfo sul +15, 30-45 ad inizio della terza frazione di gioco.

La sfida è tesa, Petrucelli e Shengelia si beccano un tecnico per reciproche scorrettezze, ma la sfida rimane in mano ai bresciani avanti 51-61 al 30’. Brescia tocca il massimo vantaggio sul 51-64 ad inizio ultima frazione; la Virtus lotta ci prova con Belinelli e Shengelia ultimi ad arrendersi ma non basta, la coppa va a Brescia.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 76

GERMANI BRESCIA 84

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 10, Teodosic 7, Weems 4, Shengelia 12, Jaiteh 2; Pajola, Belinelli 24, Mickey 11, Ojeleye 4, Abass 2; Mannion, Camara. All. Scariolo

GERMANI BRESCIA: Nikolic 1, Della Valle 26, Moss 2, Gabriel 9, Odiase 5; Massinburg 9, Akele 2, Petrucelli 13, Burns 9, Cournooh 8; Laquintana ne, Taylor ne. All. Magro.

Arbitri: Begnis, Mazzoni, Giovannetti.

Note: parziali 14-17, 30-40, 51-61,

Tiri da due: Virtus 19/32; Brescia 18/37. Tiri da tre: 7/29; 8/23. Tiri liberi: 17/25; 24/26. Rimbalzi: 38; 35.