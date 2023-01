Coach Scariolo prepara la sfida con Brindisi

Bologna, 21 gennaio – Trasferta pugliese per la Virtus che domani pomeriggio alle 16.15 sarà di scena al PalaPentassuglia per il confronto con i padroni di casa di Brindisi.

Come per le precedenti sfide di campionato, coach Sergio Scariolo si affida ad una robusta rotazione dei suoi elementi, senza per altro sottovalutare la sfida.



“Affrontiamo Brindisi che ha aggiunto Lamb, un giocatore che conosciamo dalla partita con Scafati – conferma l’assistente allenatore Seravalli - È una squadra di talento ben distribuito, sia tra gli esterni che tra i giocatori interni. Dovremo essere bravi a limitare i loro punti di riferimento, facendo una partita attenta, solida e fisica a livello difensivo. In attacco dovremo giocare in maniera corale, trovando buone soluzioni di tiro limitando le palle perse. Ci aspettiamo un ambiente caldo, Brindisi è una città con grande passione per la pallacanestro: vorranno reagire davanti ai loro tifosi dopo questo momento particolare della stagione. Dal nostro punto di vista vogliamo mantenere con orgoglio la posizione in classifica che ci siamo guadagnati dopo il girone di andata”.

Arbitri: Sahin, Perciavalle e Pepponi.

Brindisi Virtus Bologna, dove vederla



Radio & Tv - Diretta Eleven Sports, Eurosport 2 e Radio Nettuno Bologna Uno.