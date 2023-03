Virtus Bologna Carpegna Prosciutto Pesaro 88-76, una vittoria che vale doppio

Virtus Bologna - Carpegna prosciutto Pesaro

Bologna, 26 marzo 2023 – Una vittoria che vale doppio. E che si va ad aggiungere a quella di una settimana fa, a Milano. Il riferimento è d’obbligo. Perché il successo ottenuto contro Pesaro, in un confronto che è un classico per il nostro campionato, si presta a una lettura che parte da lontano.

Sette giorni fa, a Milano, la Virtus arrivava al Forum con gli stessi punti dell’Olimpia. E con l’idea che una sconfitta in Lombardia avrebbe chiuso i giochi per il primato. Se Milano avesse vinto, infatti, avrebbe avuto due punti in più rispetto alla Virtus. Potendo contare, per di più, su un virtuale doppio vantaggio negli scontri diretti.



Sette giorni dopo, invece, al posto di quello che sembrava un -2 (in classifica) si trasforma in un ghiotto +4. Perché Milano, dopo aver perso in casa con la Virtus, cade a Brescia.

E’ vero che gli ultimi due anni hanno dimostrato che vincere la regular season non porta particolarmente fortuna, ma intanto aiuta.

E Pesaro? Pesaro parte bene, vola anche sul +9, 10-19, giocando sulle stanchezze dei bianconeri che, sulle spalle, hanno la gara con il Real Madrid.

La Virtus la ribalta con la difesa e la solidità di un gruppo che ci prova sempre.



Piuttosto fa rumore una scelta di Sergio Scariolo che lascia fuori dai dodici Mam Jaiteh. Il centro francese è la copia pallida del giocatore che aveva entusiasmato un anno fa.

Scariolo e i compagni di Mam l’hanno atteso invano. L’esclusione non è una bocciatura definitiva. Ma un segnale preciso. Anche Jaiteh, che pur ha centimetri e braccia smisurate, deve dimostrare qualcosa.

E avrà subito tempo di farlo perché, dopo il successo su Pesaro – curiosità sabato hanno compiuto gli anni capitan Belinelli, 37 e Davide Moretti, 25, oggi avversari – ci sarà una doppia trasferta di Eurolega. Prima a Tel Aviv, con il Maccabi, martedì. Poi a Istanbul, contro l’Efes. Gli esami per i bianconeri non finiscono mai.

Tabellino



Virtus Bologna 88

Pesaro 76

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 5, Belinelli 8, Bako 4, Lundberg 11, Shengelia 9, Hackett 13, Menalo, Mickey 4, Camara 2, Weems 17, Ojeleye 10, Abass 5. All. Scariolo.

CARPEGNA PESARO: Kravic 6, Abdur-Rahkman 9, Visconti 5, Moretti 10, Tambone 2, Stazzonelli ne, Daye 8, Charalampopoulos 14, Totè 10, Cheatham 12, Delfino. All. Repesa.

Arbitri: Attard, Grigioni, Pepponi.

Note: parziali 32-24; 45-42; 68-54. Tiri da due: Virtus Bologna 24/35; Pesaro 23/42. Tiri da tre: 9/31; 8/31. Tiri liberi: 13/18; 6/9. Rimbalzi: 38; 39.