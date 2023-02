Virtus Bologna e la sconfitta in Coppa Italia: la rabbia dei tifosi per l'atteggiamento della squadra

lo striscione dei Forever Boys 1979

Per approfondire:

Bologna, 20 febbraio 2023 – L’amarezza per la sconfitta, la rabbia per l’atteggiamento della squadra, con uno striscione i Boys hanno manifestato i propri sentimenti nei confronti della formazione di Sergio Scariolo, rea, oltre alla sconfitta di non aver salutato la curva nel dopo partita della sfida di ieri sera contro Brescia, che al Pala Alpitour di Torino ha visto i lombardi conquistare la Coppa Italia.



“Solo in due con le p... di venirci a salutare, rispettate chi macina chilometri” recita infatti lo striscione esposto dai Forever Boys 1979 bianconeri, arrabbiati sicuramente per la sconfitta, ma ancor di più per l’atteggiamento della squadra.



All’amarezza della dirigenza ed a quella di Marco Belinelli e compagni va ad aggiungersi anche la rabbia da parte dei tantissimi tifosi bianconeri giunti da Bologna a Torino per assistere alla finalissima e che invece hanno visto ancora una volta rimandare l’appuntamento con la conquista della Coppa Italia, trofeo che manca dalla bacheca della Virtus da 21 anni, dal lontano 2002 quando la formazione diretta allora da Ettore Messina si impose a Forlì sulla Mens Sana Siena di Ataman.